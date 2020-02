Nieuw stadsstrand nog altijd niet welkom in Noord

Het strandje bij het voormalige Roest in Oost, op een zonnige zomerdag goed bezocht. Beeld Dingena Mol

Noordkust had eigenlijk afgelopen zomer al open moeten zijn voor bezoekers, maar het gedoe rond de vergunning is nog steeds niet opgelost. De initiatiefnemers achter Noordkust, tevens eigenaars van het voormalige Roest in Oost, herschreef de aanvraag na protest van buurtbewoners en diende deze afgelopen november opnieuw in.

Omwonenden vinden de aanpassingen echter niet ver genoeg gaan. “Het grootste probleem dat wij vorig jaar met de plannen hadden, waren de festivals die de organisatie achter Noordkust op de plek wilde houden,” legt Karel Beckman namens de bewoners uit. “We vinden dat soort evenementen niet passen bij onze buurt. In de nieuwe aanvraag staan die festivals echter weer genoemd als onderdeel van het plan.” Op de website www.noordrust.nl worden alle bezwaren tegen de komst van het stadsstrandje uiteengezet.

Initiatiefnemer van Noordkust, Nadia Duinker, had het vorig jaar over een feest op Koningsdag en ook wilde ze bevrijdingsfestival Vrijland naar de Oranjewerf halen. In de nieuwe aanvraag wordt Noordkust nu vooral omschreven als horecagelegenheid (‘een ponton met stadsstrand op het dek, horeca en terras’). Het woord ‘evenementen’ is nu uit de aanvraag gehaald.

“We hebben onze plannen drastisch veranderd na de bezwaren van de bewoners. Zo zijn we van een stadsstrand met evenementen in de zomer naar een year round horecaconcept gegaan. We houden ons bovendien aan het maximale aantal toegestane bezoekers van zevenhonderd,” legt Thijs Timmers, naast Nadia Duinker een van de initiatiefnemers, uit. “We zullen af en toe een buitenfeest organiseren met een thema, zoals bijvoorbeeld Koningsdag. Maar een feestje met zevenhonderd mensen, kun je dat een festival noemen?” Volgens Timmers worden de plannen rondom Noordkust uit hun verband getrokken. “We willen een ontspannen plek opzetten, net als Roest. Met een cultureel gevarieerd programma, workshops, activiteiten voor kinderen.

Openingstijden

Maar de buurtbewoners hebben meer bezwaren. Zo zijn de openingstijden in de nieuwe aanvraag volgens de bewoners nog steeds te ruim (tot 01.00 uur doordeweeks en tot 03.00 uur in het weekend). In de brief aan het stadsdeel twijfelen ze bovendien openlijk aan de betrouwbaarheid van de organisatie achter Noordkust. ‘Eerdere activiteiten van de exploitanten bij Roest laten op het gebied van bezoekersaantallen en openingstijden herhaaldelijke overschrijding zien van afspraken.’

Bovendien bestaan bedenkingen die omwonenden eerder tegen het plan inbrachten na de aanpassingen nog steeds. Ze vrezen bijvoorbeeld voor geluidsoverlast. Het nieuwe stadsstrandje is vanaf het centrum het makkelijkst te bereiken via de Nieuwendammerdijk. Hierdoor zullen fietsers er ‘met honderden, ieder weekend, tot diep in de nacht’ de rust in de gehorige huizen komen verstoren, aldus de bewoners. Ook maken ze zich zorgen over de natuur in de omgeving: ‘De jongeren zullen ongetwijfeld ook het Rietland ontdekken, een reservaat voor talrijke bijzondere planten- en diersoorten zoals ijsvogels en ringslangen. Te vrezen valt dat de natuur flink te lijden zal krijgen.’

In een laatste schriftelijke toelichting op de aanvraag zegt Noordkust de geluidsoverlast te zullen gaan beperken, onder meer door fietsers aan te sporen de smalle Nieuwendammerdijk te mijden. Grote borden met huisregels bij de ingang van Noordkust zullen bezoekers wijzen op huisregels met betrekking tot de buurt en de omgeving.

Uitstel

Noordkust moet een tijdelijke uitgaansgelegenheid worden: het is de bedoeling dat er over vier jaar woonhuizen op het terrein komen. De nieuwe aanvraag ligt sinds november bij het stadsdeel. Die heeft de deadline voor het besluit met zes weken uitgesteld naar begin maart. Volgens een woordvoerder zijn er ‘gemeentelijke adviezen’ aangevraagd bij deskundigen. Ook zegt hij dat de bezwaren van bewoners worden meegenomen in de besluitvorming over de vergunning.

“Het soort horeca waar Roest voor staat, vinden wij niet passen in onze buurt,” vat Beckman samen. “Een restaurant of gewoon café hebben wij geen probleem mee. Maar het plan dat er nu ligt, sluit niet aan bij deze plek. Dit is een gewone woonbuurt.”