Nieuw sportveld Oosterpark voor school en omwonenden

Een impressie van het toekomstige sportveld in het Oosterpark. Beeld Gemeente Amsterdam

Het veld met kunstgras, dat geschikt is voor verschillende soorten sport, wordt straks door het Metis gebruikt voor gymlessen. Buiten die lessen is het voor iedereen toegankelijk. Het sportveld wordt omringd door een natuurstenen zitrand en een transparant hekwerk om de ballen binnen te houden. Begin juli moet het klaar zijn voor gebruik.

Het sportveld is de volgende stap in de ‘verdubbeling’ van het Oosterpark. Met het plan, waar al in 2009 mee is begonnen, wil de gemeente ervoor zorgen dat het bebouwde en het groene deel van het park weer één geheel worden.

Eerder werd bij het Metis Montessori Lyceum al een skatebaan aangelegd. Ook deze is buiten schooltijd toegankelijk voor andere gebruikers.