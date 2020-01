Nieuw recordjaar Amsterdamse haven door fossiele brandstoffen

Cruiseschip komt aan in Amsterdam Beeld ANP

Ook het totaal voor het hele Noordzeekanaalgebied kwam vorig jaar op een nieuwe record uit. Inclusief de havens van IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad werd 105 miljoen overgeslagen, terwijl het in 2018 nog ging om 101,8 miljoen ton.

Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers. De nieuwe wethouder van Economische Zaken Victor Everhardt kreeg de eer om het nieuwe overslagrecord bekend te maken op de nieuwjaarsreceptie van de haven. “Vooral in fossiele brandstoffen deden jullie het goed. Dat is misschien niet het product dat boven aan ons verlanglijstje stond,” zei hij namens het stadsbestuur.

Steenkool

Voor een van de grootste benzinehavens van de wereld is de toegenomen overslag van olieproducten geen verrassing meer, maar de stijging in de export van steenkool is dat wel. De laatste jaren liep de overslag van kolen steeds verder terug. Het havenbedrijf kondigde in 2017 al aan dat het in 2030 afgelopen moet zijn met steenkool in de Amsterdamse haven. Maar vorig jaar liep de export van steenkool toch weer op, met 18 procent naar 15,5 miljoen ton. Het verschil met de vorige jaren wordt verklaard door een sterk gestegen vraag naar kolen vanuit nieuwe exportbestemmingen in Azië, het Zwarte Zeegebied met name. Overigens ligt het vanwege de sluiting van de Hemwegcentrale voor de hand dat de kolenoverslag volgend jaar terugloopt.

Verder steeg de containeroverslag met maar liefst 12 procent. Ook de overslag van rijdend materieel nam flink toe. Daarin zitten ook de Tesla’s inbegrepen die in de Amsterdamse haven werden afgeleverd. De groei van de stad is terug te zien in de verder toegenomen import van bouwmaterialen. Daar tegenover staat een teruggang in de hoeveelheid agrarische producten zoals veevoer. Die daalde met 5 procent.

Belasting

De scherpe teruggang in de hoeveelheid cruiseschepen was al ingecalculeerd. Vorig jaar kwamen 117 cruiseschepen naar Amsterdam, terwijl dat er in 2018 nog 180 waren. Dat was toen een record. Het aantal cruisepassagiers daalde van 425.000 naar 294.000.

Verschillende cruiserederijen trokken zich terug toen de gemeente in het najaar van 2018 een toeristenbelasting voor cruisepassagiers instelde. Omdat de rederijen die belasting van 8 euro per passagier toen niet meer konden doorrekenen aan hun klanten, besloten ze hun komst naar Amsterdam te annuleren. Veel cruiseschepen weken uit naar Rotterdam en IJmuiden. Die laatste haven zag het aantal cruiseschepen daarom sterk toenemen, van 30 naar 62.

In totaal werden 125 aankomsten van cruiseschepen afgeblazen, voor 2019 en 2020 samen. Voor dit jaar verwacht de Amsterdamse haven een vergelijkbaar aantal cruises als vorig jaar. Het aantal riviercruiseschepen steeg wel in Amsterdam. Dat waren er in 2019 2282 tegen 2007 in 2018.

Energiehaven

Havendirecteur Koen Overtoom noemt Amsterdam ‘een echte energiehaven’. Ook al zit er nu nog groei in de fossiele brandstoffen, de haven sorteert al wel voor op de overgang naar duurzame energie. Overtoom noemt dan in het bijzonder waterstof en biobrandstoffen. “In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers als Argent Energy en Greenergy.”

Ook Everhardt onderstreepte dat de Amsterdamse haven, behalve op groene stroom als ‘batterij van de stad’, inzet op duurzame brandstoffen voor de luchtvaart en voor de verwarming van de stad, door waterstof. Ook herhaalde hij zijn ambitie om te voorkomen dat ambachtelijke productie en maakindustrie de stad uit wordt gedreven door ruimtegebrek, nu alles in Amsterdam in het teken lijkt te staan van woningbouw. Everhardt zei komende jaren zeventig voetbalvelden kantoren en zeventig voetbalvelden aan bedrijfsruimte te willen toevoegen. Daarbij zal het vooral gaan om nieuwe woon-werkwijken, waar woningen worden gemengd met bedrijvigheid.