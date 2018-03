Nieuw rapport hard over taxibranche in Amsterdam

De onderzoekers constateren dat taxichauffeurs die actief zijn op de opstapmarkt gefrustreerd raken doordat zij vinden dat zij strenger worden gecontroleerd dan taxi's die te bestellen zijn via een app, zoals Uber. Die laatste groep valt niet onder de Taxiverordening: zij kunnen voor bepaalde overtredingen wel een boete ontvangen, maar volgens hen staat dit niet in verhouding tot straffen voor opstaptaxi's, die snel een week schorsing aan hun broek hebben.



TTO

De taxiregels, die werden ingevoerd in 2012, bestaan eruit dat chauffeurs op de opstapmarkt aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie. Deze TTO controleert de chauffeurs, terwijl de gemeente de TTO's weer controleert.



Wethouder Litjens (Verkeer) schrijft aan de gemeenteraad de conclusies van de onderzoekers over te nemen. Het lijkt erop dat de gemeente strenger zal gaan optreden tegen TTO's die hun eigen chauffeurs niet corrigeren. 'Hiervoor is het nodig dat de gemeente nog meer dan nu de TTO's verantwoordelijk maakt voor het gedrag van de aangesloten chauffeurs en daar ook consequenties aan verbindt.'



Rating

Ook suggereert Litjens dat de opstaptaxi's gebruik zoude moeten gaan maken van een ratingsysteem, waarbij gebruikers na afloop een rit beoordelen. Bijvoorbeeld Uber heeft zo'n systeem, dat ertoe leidt dat veel Uber-chauffeurs klantgerichter zijn.



Ook wordt er binnen de gemeente inmiddels gesproken over het invoeren van een 'technisch volumebeleid'. Dit houdt in dat wanneer op basis van gps-gegevens blijkt dat er in een bepaald gebied te veel taxi's rondrijden, deze taxi's op deze specifieke plekken worden geweerd.