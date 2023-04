Nieuw protest tegen ‘bloedkolen’ in haven Amsterdam, nu steenkool weer in zwang is door oorlog in Oekraïne

In 2017 organiseerde Actionaid een 'kolencruise' door de havens van Amsterdam. Beeld Joris Van Gennip

De klacht richt zich tegen de energiebedrijven RWE, Vattenfall, Uniper en Engie en de havens van Rotterdam en Amsterdam. Zij bleven steenkool importeren uit de Colombiaanse regio Cesar ondanks de grootscheepse mensenrechtenschendingen die daar sinds 1996 hebben plaatsgevonden.

Uit onderzoek van vredesorganisatie Pax bleek in 2016 dat de internationaal opererende mijnbouwbedrijven Drummond en Glencore in Cesar optrokken met paramilitaire groepen. In de regio waar de steenkool wordt gewonnen, vielen tussen 1996 en 2006 drieduizend doden en tienduizenden boeren werden verdreven van hun land.

Nog altijd worden boeren die opkomen voor hun rechten volgens Pax bedreigd door gewapende groeperingen. Slachtoffers hebben nooit genoegdoening gekregen en de mijnbouwbedrijven zouden jaren later nog hebben geprofiteerd van de mensenrechtenschendingen. Daarom noemt Pax de goedkope steenkool uit die regio bloedkolen.

Verantwoordelijkheid van multinationals

In Den Haag wendden de Colombianen zich donderdag tot het Nederlandse contactpunt voor de Oeso-richtlijnen. Als lid van de Oeso heeft Nederland zich gebonden aan richtlijnen die voorschrijven welke verantwoordelijkheid multinationals hebben voor de mensenrechten in de landen waar ze actief zijn. De Colombianen hopen op mediation tussen de bedrijven en de slachtoffers.

De campagne tegen ‘bloedkolen’ was bijna verstomd nadat de import van steenkool uit Colombia ver teruggelopen was. De laatste jaren is de kolenaanvoer uit Colombia plotsklaps opgeveerd, onder meer vanwege de energiecrisis en de boycot van Russische steenkool sinds de oorlog in Oekraïne. Tegelijk is de import van Colombiaanse steenkool via de Amsterdamse haven nog altijd slechts een derde van de hoeveelheid kolen die tien jaar geleden uit Colombia kwam.

De Colombianen krijgen bijval van Kappen met kolen, dat vrijdag een trein vol steenkool naar Duitsland wil blokkeren, zoals de actiegroep al vaker heeft gedaan. De klimaatactivisten zijn geschrokken van de snelle groei van de kolenoverslag en vrezen dat het niet gaat lukken om vanaf 2030 te stoppen met steenkool in Amsterdam, zoals de ambitie is van de haven.

Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven zegt een beperkte invloed te hebben op de internationale kolenketen. Wel mengt de haven zich in gesprekken met onder meer Pax. Sinds 2017 stuurt de Amsterdamse haven erop aan dat de kolenterminals uiterlijk in 2030 overschakelen op andere lading. Inmiddels heeft de haven daarom ook al terrein teruggenomen van deze bedrijven.

Energiebedrijf Vattenfall was in 2016 een belangrijk mikpunt voor de campagne tegen bloedkolen vanwege de Amsterdamse Hemwegcentrale, maar deze kolencentrale is inmiddels gesloten. Wel heeft Vattenfall nog twee kolencentrales in Duitsland. Vattenfall heeft volgens een woordvoerder jarenlang zijn invloed aangewend om de positie van de slachtoffers te verbeteren, maar vergeefs. Mede daarom is het energiebedrijf volgens de woordvoerder in 2019 helemaal gestopt met steenkool uit Colombia.

Pax dringt aan op een rechtvaardige energietransitie met genoegdoening voor de slachtoffers in Colombia, ook achteraf als de energiebedrijven hun kolencentrales allang hebben gesloten. Dat de energiebedrijven zich hieraan kunnen onttrekken, toont voor Pax het belang aan van een wet die Nederland in de maak heeft om multinationals verantwoordelijk te stellen voor misstanden in hun bevoorradingsketen elders in de wereld. Grote bedrijven lobbyen fel tegen deze wet in navolging van baggeraar Boskalis, dat zelfs al dreigde Nederland te verlaten als het kabinet de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doorzet.