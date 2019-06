Nieuw plan om Amsterdammer uit de schulden te halen

Beeld Kwennie Cheng

Onder de frequente schuldeisers waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt, zitten het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die verkeersboetes int, internetproviders Ziggo en KPN, energiebedrijf Nuon, verzekeraars Interpolis en Zilveren Kruis, de NS, incassobureau Intrum Justitia en de Amsterdamse gemeentebelastingen. Allemaal partijen die voortdurend rekeningen sturen, die niet altijd worden betaald.

Deze partijen zullen voortaan direct akkoord gaan met de regeling die een schuldhulpverlener overeenkomt met de klant die betalingsachterstanden heeft. Een nieuwe onderhandelingsronde is dan niet nodig, waardoor vaart kan worden gemaakt met de afbetaling. “Als je in de schulden zit, is tijd je vijand,” aldus Marjolein Moorman, wethouder armoede en schuldhulpverlening.

Problematisch

Volgens schattingen van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) kampt een kwart van de Amsterdammers met schulden. Zo’n 50.000 van hen beschouwen hun schulden als problematisch. Ongeveer 25.000 inwoners hebben achterstanden bij het betalen van vaste lasten.

De gemiddelde schuld van Amsterdammers bedraagt 26.000 euro, blijkt uit het jaarverslag schuldhulpverlening, dat vrijdag uitkomt. Landelijk is dat 42.000 euro.

Spreekuur

Vorig jaar kwamen 38.000 mensen naar een spreekuur van een schuldhulpverlener, vier jaar eerder waren dat er nog 15.000. Het aantal beslagleggingen op bijstandsuitkeringen is gedaald. In 2018 zijn zes gezinnen uit huis gezet, tegen 31 in 2017.

Volgens Moorman is sprake van systeemfouten. Volgens haar deelt het Rijk belangrijke gegevens, bijvoorbeeld van uitkeringsinstanties, niet met gemeenten die nodig zijn om er vroeg bij te zijn als iemand betalingsachterstanden oploopt. Ook de registratie van schuldeisers laat op zich wachten. Zo’n overzicht is belangrijk voor schuldhulpverleners om inzicht te krijgen in de omvang van de schulden.