Nieuw OV-record: 1 miljoen reizigers op een dag

''We roepen al jaren dat we de miljoen reizigers gaan halen, maar 30 oktober gebeurde het echt,'' zegt Mireille Muller, woordvoerder van het GVB. Wegens het slechte weer op dinsdag 30 oktober namen veel mensen het OV in plaats van een ander vervoersmiddel.



''De forse groei in het aantal reizigers is te verklaren door de komst van de Noord/Zuidlijn, die eind juli van dit jaar in gebruik werd genomen,'' zegt Muller.



De groei in het aantal reizigers roept wel meteen de vraag op of het niet veel te druk wordt in het OV. Klagen over een te volle tram, bus of metro is namelijk niets nieuws meer.



Drukte

''Veel reizigers die eerst met de tram of bus gingen, reizen nu via de Noord/Zuidlijn. Daardoor is er meer ruimte in trams en bussen gekomen,'' zegt Muller. ''De druk op de trams en bussen is daardoor minder geworden.''



Volgens Muller heeft de Noord/Zuidlijn voorlopig capaciteit genoeg om een verdere toename van reizigers op te vangen. ''Hierdoor kunnen we voorlopig de groei nog wel aan.''



De reizigersgroei van het afgelopen half jaar komt naar verwachting uit op zo'n 6%.