Nieuw onderzoek naar viaduct tussen A10 en Science Park

Het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Science Park. Beeld ANP

Bekijk het Science Park en de A10-­afrit Watergraafsmeer op een plattegrond en je ziet dat er sprake is van een ontbrekende verbinding. Waar nu al het autoverkeer via Middenweg en Kruislaan rijdt, blijken alle voorwaarden aanwezig voor een directe verbinding. Het enige dat ontbreekt is een viaduct onder het spoor.

Schonere lucht

Mede door al het verkeer dat op Science Park (en verder, in de Indische Buurt) moet zijn, staat het verkeer op Middenweg en Kruislaan dagelijks vast. Met een viaduct dat de nog af te bouwen Carolina MacGillavrylaan en het Voorlandpad aan elkaar knoopt, zou het verkeer kunnen doorrijden en is iedereen sneller op de plaats van bestemming.

Ook de luchtkwaliteit in de Watergraafsmeer zou erbij gebaat zijn, stellen inwoners van de buurt. Zij ijveren al jaren voor de komst van een viaduct. Hij zou er komen, maar is er dus nog steeds niet. Terwijl uit onderzoek blijkt dat zo’n viaduct een goede kans biedt om verkeer te verplaatsen. Het zou ‘een positief, lokaal effect hebben op de leefbaarheid rondom de Kruislaan en de Middenweg’.

Belangrijk in dit verband is het woord ‘lokaal’, want de aanleg van het viaduct zou wel eens grotere veranderingen teweeg kunnen brengen, denkt de gemeente. Als het op deze plaats automobilisten te gemakkelijk wordt gemaakt, kan dat een aanzuigende werking hebben.

Nieuw onderzoek

En dus wordt er weliswaar gestart met de voorbereidingen van de bouw van het viaduct, worden technische onderzoeken gedaan, zijn ontwerpers aan het werk en worden risico’s in kaart gebracht, maar hangt de werkelijke aanleg af van nieuw, breder onderzoek, schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer). ‘Het college wil voorkomen dat een verbeterde verkeerssituatie rondom de Kruislaan nieuw autoverkeer aantrekt, waardoor het behaalde resultaat teniet wordt gedaan.’

Het is dezelfde discussie die ook elders in de stad speelt. In Nieuw-West wordt gesteggeld over de verbreding van de Sloterbrug. Tegenstanders vrezen dat die brug zal leiden tot meer sluipverkeer door hun buurt, voorstanders zeggen dat de auto’s juist sneller weg zijn.

De vraag waar het college mee worstelt, is: zorg je voor doorstroming en maak je het automobilisten naar de zin, of maak je het allemaal zo ellendig dat ze wel drie keer nadenken voordat ze in de auto stappen?