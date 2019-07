Nieuw onderzoek naar Haga Lyceum

Het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school aan de Naritaweg in Amsterdam. Beeld ANP

‘Dames of beter gezegd maffiadames jullie weten wie ik bedoel mogen allah jullie straffen voor degene wat jullie hebben gedaan!’ De Onderwijsinspectie is een onderzoek begonnen naar de nasleep. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving hierover in NRC.

De onrust hangt samen met de vraag welke leerling een filmpje maakte dat een krappe twee weken geleden via Het Parool uitlekte, waarop te zien is dat in een lokaal wordt gekeken naar een scherm met een lezing van Fouad el Bouch, alias Abou Hafs. Het ging om een onschuldig verhaal over pesten. Maar de schoolleiding heeft de verantwoordelijke docent ontslagen. Abou Hafs is volgens de AIVD een van de salafistische ‘aanjagers’ rond de school.

‘Jullie hebben een leraar zijn carrière geruïneerd,’ gaat het eerder geciteerde bericht in de groepsapp verder. ‘Het is een vader met kinderen ben je tegen school is 1 ding maar om zulke laffe acties te doen omdat jullie tegen het bestuur zijn. hoop echt dat jullie weten wat de consequentie zijn van jullie duivelse daden.’

Valse beschuldiging

De Onderwijsinspectie wil niet inhoudelijk ingaan op de zaak, maar bevestigt dat zes medewerkers afgelopen woensdag de school hebben bezocht om betrokkenen te bevragen. In NRC stelt schooldirecteur Soner Atasoy dat de toezichthouder reageerde op het verhaal van een ouder, die zegt dat haar dochter is geschorst vanwege de valse beschuldiging dat zij het filmpje zou hebben gemaakt. Door haar ten overstaan van de school te bestempelen als de maker ervan zou Atasoy haar in een onveilige situatie hebben gebracht.

Tegenover deze krant weigert Atasoy commentaar. In NRC zegt hij dat beveiligingsbeelden bewijzen dat de leerling in kwestie het filmpje maakte en dat zij door haar moeder zelf van school is gehaald. Vervolgens zou Atasoy ‘geruchten’ hebben bevestigd dat het meisje achter het filmpje zat, omdat leerlingen elkaar beschuldigden.

De woordvoerder van de inspectie zegt dat het nieuwe onderzoek tot een nieuw rapport over de school zal leiden. Volgende week beslist de Haagse rechtbank of een ander, reeds afgerond inspectierapport naar buiten mag. In dat al grotendeels uitgelekte document staat dat er geen aanwijzingen zijn dat het Haga Lyceum salafistisch of antidemocratisch onderwijs geeft, maar wordt wel zware kritiek geleverd op het financiële reilen en zeilen. Het Haga Lyceum is het daar niet mee eens en wil het rapport van tafel hebben.