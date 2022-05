Nieuw muziekfestival No Art en kunstexpositie Synergy eind juli op NDSM-werf

No Art organiseerde al eerder feesten in de stad in de Hollandsche Manege, de Waalse Kerk, The Loft in de A’DAM Toren en Ponton. Ook waren er feesten in een kunstcentrum in Londen en een kathedraal in Manchester. Nu komt er voor het eerst een festival op de NDSM-werf waar 8000 bezoekers welkom zijn.

Tijdens de feesten van No Art is er ook ruimte voor kunst. Dat zal op het festival niet anders zijn, aldus de organisatie. Een dag voor het feest zal namelijk de kunstexpositie Synergy plaatsvinden op het festivalterrein. Achttien kunstenaars waaronder Boris Acket, Heleen Blanken, Frouke ten Velden, Ernest Bessems, Lisette Ros, Sjeng Kessels en We Are Tundra zullen er exposeren.

“Zoals de naam al aangeeft, staat Synergy voor een kruisbestuiving van verschillende doelgroepen, met als resultaat het creëren van interactie en de verbinding tussen kunst, muziek en de bezoekers,” zegt Bora Guney van Synergy. “Het is daarnaast een jongensdroom om dit idee te realiseren, in combinatie met het festival.” De kunstexpositie zal gratis toegankelijk zijn voor kinderen tot en met 12 jaar, stadspashouders en vluchtelingen.

Amsterdamse duo Anotr

In totaal draaien dertien artiesten op het festival. Over de line-up wil de organisatie weinig kwijt. Enige tipje van de sluier: het Amsterdamse duo Anotr komt draaien. De rest blijft nog even geheim, maar het publiek kan vooral deephouse verwachten.

Thema van het feest is Broaden Your Mind (verruim je geest). “Als je bij een evenement van No Art binnenloopt, kom je er altijd weer anders uit,” zegt organisator Ruud Boymans, tevens oud-voetballer van onder meer VVV en FC Utrecht. “Dat uit zich in alles wat wij doen. Bezoekers weten dat ze het onverwachte kunnen verwachten. Niet één feest is hetzelfde en we hopen dat No Art Festival wederom bijzondere ervaringen en inspirerende ontmoetingen oplevert.”

De kaartverkoop voor het festival is al begonnen. De organisatie verwacht dat het uit zal verkopen. De kaartverkoop voor de kunstexpositie begint woensdag.