Nieuw levensgroot werk van Kamp Seedorf op Bijlmerbajes

Het kunstenaarscollectief Kamp Seedorf heeft een enorm kunstwerk gemaakt op de muur van de oude Bijlmerbajes waarop rappers Mani en Rotjoch zijn afgebeeld.

Het collectief toont het kunstwerk op hun Instagrampagina ter ere van ‘10 jaar Kampie’. Ze brengen met de twintig meter lange schildering een ode aan de twee Amsterdamse rappers Mani (voorheen MocroManiac) en Rotjoch.

Over Mani (Abdelilah el Foulani) schrijft Kamp Seedorf: ‘Hij is de meest onderschatte rapper van Nederland. 09-01-2014 dropte Mocromaniac de hardste 101 Barz sessie die er is’.

Rotjoch, geboren als Angelo Diop, is naast rapper ook presentator en is de bedenker van het hiphop-programma 101 Barz. ‘Hij die eigenhandig de Nederlandse rapgame op een ander level getild heeft’, aldus Kamp Seedorf.

Kamp Seedorf is een collectief uit Almere, bestaande uit Clyde, Mike en Eus, dat hun werk toont onder een pseudoniem. De kunstwerken zijn vaak gebaseerd op voetballers, rappers of andere bijzondere persoonlijkheden. Zo beeldde het collectief onder meer Piet Keizer, Matthijs de Ligt en Marco van Basten af.

Een van hun beroemdste werken in Amsterdam is Damsko strijder, van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, dat sinds 1 juli permanent op het Mercatorplein te zien is.