Nieuw leven in stokoude gevelreclames

De gevelruimte voor de reclames werd indertijd volgens Stegeman al meegenomen in de bouwtekeningen van de panden. Ondernemers die de muurvlakte kochten, lieten vaak een laag witkalk aanbrengen over de vorige reclame, maar met de jaren verdween de witkalk en liet het een wirwar van letters achter. WHGA ontcijfert die letters en regelt een restaurateur - alles met een schaars budget van kleine monumentenpotjes, eenmalige subsidies van stadsdelen en particuliere giften.



Schoongeveegd

Vooral in Oud-West is de stad rijk aan historische gevelreclames. Aan de oude panden is namelijk in de loop der jaren niet heel veel verbouwd. Hengeveld: "Hier in De Pijp is alles juist erg schoongeveegd." Dat maakt de ontdekking en de restauratie van het drietal advertenties op de hoek van de Hobbemakade extra bijzonder.



De bedrijven die oorspronkelijk betaalden voor de muurreclames bestaan in de meeste gevallen niet meer. "De advertenties zijn eigenlijk net zo monumentaal als de panden zelf," zegt Stegeman. Vanuit die gedachte is de werkgroep enkele jaren na de na de eeuwwisseling begonnen, met hulp van de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente. Amsterdam is relatief laat met de restauraties: in Utrecht, Leiden en Den Haag is er eerder al druk gereinigd en geschilderd.



Hoewel de meeste Amsterdammers de commerciële kunstwerken volgens de mannen wel leuk vinden, kunnen ze zich ook voorstellen dat het soms minder bevalt. Een café wil natuurlijk liever geen bierreclame op zijn gevel van een merk dat het helemaal niet schenkt. "We snappen dat je daar niet op zit te wachten," zegt Hengeveld. "Je blijft de baas over je eigen gevel."