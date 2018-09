Nieuw jeugdstelsel kent vele tegenvallers

De directe omgeving van het kind is heel belangrijk om de hulp voor het kind te laten slagen Kukenheim over de werkwijze

Kukenheim eiste dat niet alleen wordt gekeken naar de psychologische problemen van een kind, maar ook naar de sociale context. Zijn er schulden in het gezin? Hoe is het met huisvesting?



Totaalaanpak

Omdat problemen vaak samenklonteren, voerde Kukenheim een totaalaanpak in. In het oude jeugdstelsel gaf een psycholoog therapie aan een kind, in het nieuwe jeugdstelsel moet een hulpverlener in conclaaf met kind en ouder(s) om voor aanvang van het hulptraject toetsbare resultaten van die totaalaanpak op papier te zetten.



"De directe omgeving van het kind is heel belangrijk om de hulp voor het kind te laten slagen," zo verklaarde Kukenheim die werkwijze.



In de praktijk blijken hulpverlener en gezin echter moeilijk tot overeenstemming te kunnen komen over het te verwachten resultaat, zo blijkt uit de analyse van de eerste zeven maanden van het nieuwe stelsel.



Wat ook tegenvalt: er zijn meer Amsterdamse kinderen doorverwezen naar de zware jeugdzorg dan de gemeente had beraamd.