Nieuw hitterecord Schiphol: 36,3 graden

Luchthaven Schiphol. Beeld anp

Het vorige record stamt uit juli vorig jaar. Toen werd 35,7 graden gemeten. “Wat heel bijzonder is, is dat de temperatuur na 18.00 uur nog verder is opgelopen,” zegt Jaco van Wezel van Weeronline. Eind van de middag werd al 36 graden gemeten.

Volgens Van Wezel is het in de stad waarschijnlijk nog heter (geweest) dan bij Schiphol. “In steden is het over het algemeen altijd een paar graden warmer dan in buitengebieden."

Amsterdam heeft geen officieel weerstation. Op Schiphol wordt sinds 1952 professioneel gemeten.