Nieuw hek om tbs-kliniek was nog niet klaar: ontsnappen was voor Luciano Dijkman en Sherwin Windster simpel

Dijkman en Windster kropen dinsdag op klaarlichte dag door een gat in het hek en stapten in een gereedstaande auto. Beeld Politie

Eigenlijk is het een doodsimpele uitbraak. Onbekenden maken een gat in een hek van tbs-kliniek Pompestichting, twee tbs’ers kruipen er dinsdag op klaarlichte dag doorheen. Ze stappen in een gereedstaande witte auto en weg zijn ze. Het duurt tot woensdagochtend voordat nationale beroering ontstaat. Dan brengt Het Parool naar buiten wie precies ontsnapt zijn. Twee twintigers met een geduchte reputatie.

De jongste is de 24-jarige Luciano Dijkman uit Amsterdam. Sinds zijn jeugd pleegt hij steeds ernstiger misdrijven. Als zestienjarige schoot hij bij een overval op een winkelier in de Jan Evertsenstraat.

Naast zijn gewelddadigheid staat Dijkman nog ergens om bekend: hij ontsnapt uit detentie. Keer op keer.

Woningoverval

Begin 2016 ging hij er, 18 jaar toen, met gierende banden vandoor nadat hij tijdens een ontsnapping was gezien door de politie. Een agent schoot op de auto en raakte hem in zijn arm. Een paar dagen later werd Dijkman alsnog opgepakt.

In 2017 nam hij opnieuw de benen en haalde hij, als jongste crimineel ooit, de Nationale Opsporingslijst. Tijdens die ontsnapping pleegde hij een gewelddadige woningoverval op een villa in Amsterdam-Zuid. Dijkman en zijn toen 21-jarige medeplichtige sneden het slachtoffer met een mes in de rug en dreigden dat hij zou worden onthoofd. Ook kreeg de vastgebonden zakenman een vuurwapen in zijn mond geduwd en werd hem te verstaan gegeven dat hij zou ‘sterven als een hond’ en dat zijn vrouw en kind bij thuiskomst zouden worden verkracht. De buit werd nooit teruggevonden – op de gestolen Maserati na, die stond in Nieuw-West.

Uiteindelijk werd Dijkman voor die overval tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Roofmoord

Ook de 27-jarige Sherwin Windster uit Spijkenisse heeft een strafblad vol ernstig geweld. In 2015 zat hij in de laatste fase van zijn jeugd-tbs toen hij, terwijl hij zou gaan werken, een roofoverval pleegde. Daarbij schoot hij de 48-jarige Tilburger Mick Pitai dood. Windster werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf plus tbs.

Volgens ingewijden kenden Dijkman en Windster elkaar uit de tijd dat ze samen in jeugd-tbs zaten. Ze kwamen elkaar kortgeleden weer tegen in tbs-kliniek de Pompestichting, waar Dijkman pas onlangs naar was overgeplaatst.

In 2019 vonden twee succesvolle uitbraakpogingen uit de Pompestichting plaats. Een tbs’er kwam door een gat in het hek naar buiten, een andere klom eroverheen. Aanvankelijk wilde het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er een vijf meter hoge muur om het complex gebouwd zou worden. Omdat dit de resocialisatie van de tbs’ers niet zou bevorderen, besloot de directie een nieuw hek te plaatsen. Dat hek, met stroomdetectie, moet een tweede ring om de bestaande vormen. Kosten: 6 miljoen euro.

“Wat we dankzij dit tweede hek vooral doen: we kopen tijd. We zullen een uitbraakpoging sneller registreren en we zullen meer tijd hebben om de uitbraakpoging te stoppen,” vertelde directeur Edo de Vries vorige maand in een interview met De Gelderlander. Hij zei daarin tevens dat het hek nog niet voltooid was. “Twee derde van het nieuwe hek staat nu. Voor het einde van het jaar wordt alles opgeleverd.”

Dijkman en Windster wisten dinsdag te ontsnappen via precies het gedeelte dat nog niet was afgebouwd.

‘Frappant’

Tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink noemt het ‘frappant’ dat het hek nog niet was voltooid. Hij is de raadsman van Sherwin Windster en stond hem bij in het hoger beroep van zijn strafzaak. Hij maakte al eerder ontsnappingen mee. “De inspectie heeft gezegd: het moet beter, en dan gebeurt dit. Het hek had deze ontsnapping kunnen voorkomen, het is echt heel triest.”

Lieftink heeft, net als vele anderen, nog wel de nodige vragen. “Hoe konden deze twee tbs’ers om half negen ’s avonds zo dicht bij dat hek komen?” Volgens een woordvoerder van de kliniek werd het hek wel in de gaten gehouden met camera’s, maar op concrete vragen kan ze ‘in verband met het onderzoek’ geen antwoord geven. “De Inspectie Justitie en Veiligheid is op de hoogte gesteld van deze ontsnapping. Bij zo’n gebeurtenis is een inspectie-onderzoek gebruikelijk,” aldus een een schriftelijke reactie.

Het gevluchte duo wordt opgespoord. Dinsdagavond is een politiehelikopter ingezet om de als gevaarlijk te boek staande tbs’ers op te sporen. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek.



Ingewijden noemen het gegeven dat de twee nu ontsnapte tbs’ers hulp van buitenaf kregen ‘beangstigend’. Dat ze inmiddels de beschikking hebben over wapens, wordt allerminst uitgesloten. Gezien hun gewelddadige reputatie wordt gevreesd voor de afloop. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat beide ontsnapte mannen dondersgoed weten dat ze, als ze gepakt worden, de komende jaren niet in aanmerking zullen komen voor herintreding in de maatschappij.