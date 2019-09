Nieuw havenbedrijf wil pakketjes leveren met elektrische boot

Artist impression van Amsterdam Logistic Cityhub (ALC). Beeld Amsterdam Logistic Cityhub

Dat is de gedachte achter het Amsterdam Logistic Cityhub (ALC), een nieuw havenbedrijf dat vandaag is gepresenteerd. In 2021 moet het 160 miljoen euro kostende ALC er staan.

Het worden eigenlijk twee distributiecentra bovenop elkaar, zegt ALC-directeur Wouter Moll. In totaal gaat het om maar liefst 125.000 vierkante meter opslagruimte. De investering komt van de kapitaalkrachtige ondernemers Robert van der Wallen en Wim Beelen, die met zijn afvalverwerkingsbedrijf Beelen direct naast het ALC zit in de Amsterdamse haven.

Het ALC komt vlak bij de vroegere Hembrug op het terrein waar tot twee jaar terug de chemische fabriek Chemtura was gevestigd. Direct aan het Noordzeekanaal moet het de uitvalsbasis worden voor ladingstromen richting stad die dan eerst in de haven worden overgeslagen naar zo min mogelijk bestelbussen en elektrische schepen.

Het ALC heeft daarvoor al een eigen boot ontwikkeld. “De afmetingen zijn specifiek afgestemd op vervoer over de grachten,” zegt Moll. En elektrisch, dus zonder luchtvervuiling. “De boten hebben hun eigen stutpalen, dus ze kunnen als het ware parkeren in de gracht. Er zit een kraan op, dus ze kunnen zelf de lading op de kant zetten.”

De boot wordt meteen geschikt gemaakt voor personenvervoer. Bij het ALC komen 1600 parkeerplaatsen, dus het kan ook nog dienen om personenauto’s van de weg te halen. Daarvoor denkt ALC bijvoorbeeld aan personeel van bouwbedrijven dat buiten de stad woont.

Uitstootvrij

Met bouwlogistiek is het idee voor zo’n cityhub ook ontstaan. Voor aannemersbedrijf VolkerWessels is het haventerrein nu al een stapelplaats voor bouwmaterialen die op afroep naar de stad kunnen komen.

Op dezelfde manier wil ALC ook voor andere bedrijven die veel kilometers maken door Amsterdam een alternatief te worden. Moll denkt daarbij behalve aan de bouw ook aan de vele bestelbusjes voor winkels en horeca. “Hotels hebben elke dag schone lakens nodig. De horeca moet voortdurend bevoorraad worden met drank en ze willen hun afval kwijt.” Verder hoopt hij winkelketens en webwinkels te interesseren om op het ALC opslagruimte te huren als uitvalsbasis voor de vele postpakketten die nu richting de stad gaan. Het zou een alternatief kunnen worden voor een eigen distributiecentrum rond Amsterdam.

ALC speelt met de plannen in op het voornemen van het stadsbestuur om steeds meer vrachtverkeer te weren uit de stad. Ook is het de bedoeling dat in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s Amsterdam in mogen. Voor vrachtverkeer binnen de ring-A10 geldt dat zelfs dat het al in 2025 uitstootvrij moet zijn. Bij ALC, dat steun krijgt van de Amsterdamse haven, denken ze daarom dat het initiatief geen dag te vroeg komt. “Daarom moeten we dit nú doen.”