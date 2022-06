Nieuw fietspad langs Erasmusgracht: niet als het aan de buurtbewoners van Bos en Lommer ligt

De kade waar het fietspad mogelijk komt. Beeld Martin Alberts/Stadsarchief

Het voornemen om een fietspad aan te leggen langs het stuk Erasmusgracht tussen de Hoofdweg en het Wachterliedplantsoen stamt al uit 2017 en is deel van een stadsbreed meerjarenplan. Daarin heeft het stadsbestuur bepaald welke ‘schakels ontbreken’ en welke fietsroutes dus verbeterd of nieuw aangelegd moeten worden om de stadsdelen beter met elkaar te verbinden.

Maar de voorgestelde verandering van het stuk groen langs de gracht in Bos en Lommer stuit op grote weerstand in de buurt. Het wandelpad is volgens omwonenden een geliefde recreatieplek om te wandelen, de hond uit te laten of de kinderen te laten spelen. Recente petities om het verdwijnen van het voetpad door een fietspad tegen te houden, zijn al ruim duizend keer ondertekend.

Boulevard van de buurt

Ook door Debbie (43), die in de Griseldestraat woont en vanaf haar voordeur met een paar stappen op het wandelpad aan de Erasmusgracht staat. “Groen in de buurt is ontzettend belangrijk, zeker zo na corona. Lang niet iedereen heeft hier een (eigen) tuin, en het voetpad is echt een soort verlengstuk van je huis en straat. Het is de boulevard van de buurt, zo zonde als die zou verdwijnen.”

De petities zijn dinsdagavond tijdens de stadsdeelcommissievergadering overhandigd aan bestuurder Carolien de Heer (PvdA). Die wil het creëren van een verbeterde fietsverbinding in Bos en Lommer graag meenemen in het toekomstige groot onderhoud van de hele buurt, dat de komende jaren op de planning staat. “Dat er íets verbeterd moet worden, is vastgelegd in het fietsplan van het stadsbestuur. Maar hoe we dat hier Bos en Lommer gaan invullen, is nog niet besloten.”

Democratisch

Of de herinrichting van de buurt dus gepaard gaat met een fietspad langs de Erasmusgracht is volgens De Heer nog punt van discussie: concrete plannen liggen er nog niet. Zo gaat bijvoorbeeld ook onderzocht worden of het fietsvriendelijker maken van de nabijgelegen Mariken van Nimwegenstraat een oplossing is. Om tot een uiteindelijke keuze te komen, wil De Heer ‘democratisch met de buurt in overleg’.

Ook in 2017 is er een petitie rondgegaan tegen het fietspadplan. Die is toen gewonnen door de mensen die tegen waren, maar wel met een minimaal verschil, vertelt buurtbewoner Debbie. “Niet iedereen is tegen, ook nu niet. Er zijn mensen die zeggen: de buurt is veel groter dan die duizend mensen die dit nu ondertekenen, dat klopt. Maar het leeft enorm hier, ook in de Baarsjes. Ik denk dat we nog veel meer steun krijgen.”

Hoe en wanneer stadsdeelbestuurder De Heer in gesprek gaat met de buurt, is nog niet bekend.