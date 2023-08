Nieuw fenomeen op de gracht: achtergelaten partytenten na de Canal Parade

Geknakte partytenten herinneren aan de botenparade afgelopen zaterdag tijdens Pride. Beeld Koosje Koolbergen

Op de Prinsengracht pakt men op de maandagochtend na de Canal Parade het normale leven weer op. Afgelopen zaterdag stond het er nog propvol met hossende feestvierders die de langsvarende Pride-boten toejuichten.

Na het feest resteert de kater. Zaterdagnacht gingen gemeentemedewerkers al aan de slag het afval op te ruimen. Daarbij werd, onder andere met 33 veegwagens, zo’n 53 ton afval afgevoerd. Meer dan tien ton minder ten opzichte van de 66 ton afgelopen jaar. De gemeente verklaart deze afname door de regenval.

Vijftien witte partytenten

Het werk van de stadsreiniging is goed terug te zien: op maandagochtend zijn de straten schoon. Maar op de kades liggen nog duidelijke restanten van afgelopen zaterdag. Zo’n 15 ingestorte witte partytenten, verspreid over de Prinsengracht. In veel gevallen is deze rommel een weinig duurzame erfenis van feestgangers zelf.

Twee veegwagentjes van de gemeente kruipen gezamenlijk over de gracht. De gemeentemedewerker van dienst spuit de straat schoon. Gevraagd naar de partytenten legt hij uit: “Wij doen veegvuil, dat zijn blikjes enzo. Die tenten zijn huisvuil, dat wordt morgen opgeruimd.”

Antonie Tilanus (20) is verderop zijn hond Harley aan het uitlaten. Voor zijn huis aan de Prinsengracht ligt, omringd door ander afval, een plastic kluwen van zeil en luifelstokken. “Er lagen hier zaterdagavond platbodems met drie, vier partytenten. Die plekken werden verkocht voor 150 euro per stuk. Het was absurd, de ramen trilden vanwege de harde bas.”

Invalidenparkeerplaats

Het feest stopte volgens Tilanus niet vanzelf: “De politie heeft de mensen weg moeten sturen. De dag erna lag al het vuilnis er nog. Zo maak je een feest waar iedereen welkom moet zijn toch wel erg exclusief.”

Ook Tony Prins (92) woont aan de Prinsengracht en heeft tijdens en na Pride overlast ervaren. Voor haar huis ligt een compleet ingezakte partytent op een wel erg onhandige plek. “Ik vind het buitengewoon onbeschoft om op een invalidenparkeerplaats zo’n ding neer te zetten en niet weg te halen.” Prins heeft de tijdelijke overkappingen niet eerder gezien: “Het was erger dan ooit. Qua geluid, drukte en rommel.” De gemeente heeft haar telefonisch verteld dat de tenten ‘met spoed’ worden opgeruimd.

Woordvoerder Manon Koffijberg bevestigt dat de partytenten een nieuw fenomeen zijn: “Het heeft waarschijnlijk te maken met het slechte weer.”

En waarom de tenten er nog liggen? “Ze zijn niet aangeboden bij het grofvuil. Daarnaast zouden de jongens (gemeentemedewerkers, red.) ook dingen kunnen meenemen die niet de bedoeling zijn. Daarom hebben ze vanochtend niet expliciet te horen gekregen dat ze de tenten moeten opruimen.” Volgens Koffijberg zijn de tenten dinsdag weg: “Wij begrijpen ook wel dat het niet zo kan blijven staan. Grofvuil neemt ze mee.”