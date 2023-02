Nieuw erotisch centrum moet bij RAI of op NDSM-werf komen

Burgemeester Halsema ziet twee mogelijke locaties voor een erotisch centrum rondom de RAI. Ook de NDSM-werf is nog een optie. Beeld Peter Elenbaas luchtfotografie/ANP

Niet bij Sloterdijk, en ook niet bij de Arena: als het aan burgemeester Halsema ligt, komt het nieuwe erotisch centrum in de buurt van de RAI of op de NDSM-werf. Het is opvallend dat Noord nu ook wordt genoemd als mogelijk locatie, aangezien de NDSM-werf eerder niet op de lijst stond. Daar wordt nu gekeken of op het zogenoemde Docklandsplot, tussen de Lasloods en de Scheepsbouwloods, een gebouw met circa honderd werkplekken voor sekswerkers kan komen.

Bij de RAI gaat het om twee mogelijke locaties: ofwel aan de zuidkant van het station, in de lus van de afrit van de A10, ofwel in de zogenoemde de Groene Zoom, pal naast NH Hotel op de Europaboulevard.

Met het bekendmaken van de locaties zet Halsema nieuwe concrete stappen in haar wens om de drukte op de Wallen te verminderen. Een nieuw erotisch centrum buiten de oude binnenstad moet ervoor zorgen dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, maar ook dat sekswerkers hun werk veiliger kunnen doen. Daarnaast komt er volgens de gemeente veel ruimte voor horeca, entertainment en educatie.

Kwetsbare jongeren

In het najaar van 2022 werd al duidelijk dat rondom de RAI veel weerstand is tegen deze plannen. De stadsdeelcommissie zit er niet op te wachten, stadsdeelvoorzitter Bart Vink zei dat ‘expliciet aandacht’ moet worden besteed aan de leefbaarheid en overlast voor de omgeving. RAI-directeur Paul Riemens waarschuwde ervoor dat de vastgoedwaarde van het gebied mogelijk omlaag kan gaan en stelde dat congresorganisatoren niet zitten te wachten op een erotisch centrum in de buurt.

Dichtbij de RAI zit ook het ROC Amsterdam met circa 4000 leerlingen. Meerdere betrokkenen vragen zich af of het wenselijk is dat een erotisch centrum in de buurt komt van een plek waar mogelijk ook kwetsbare jongeren naar school gaan. Ook is het de vraag in hoeverre een erotisch centrum bij de RAI botst met woningbouwplannen in die buurt.

Stadsdeel Zuid heeft vorig jaar al besloten een hoorzitting te organiseren als de RAI als locatie wordt genoemd: daarin kunnen bewoners, bedrijven, maar ook bijvoorbeeld de Vrienden van het Amstelpark hun mening over de plannen geven. Dit zal ergens de komende maanden plaatsvinden en resulteren in een niet-bindend advies.

Eerdere locaties afgevallen

De mogelijke locatie op de NDSM-werf komt zoals gezegd onverwacht. Eerder werd een plek in de buurt van Sloterdijk als geschikt zien, maar mede door een negatief advies van de politie vanwege veiligheidsreden viel deze af. Bij twee locaties in Zuidoost, rondom de Johan Cruijff Arena, zou de impact op het woonklimaat te groot zijn. Ook die locaties zouden bovendien door de politie niet geschikt bevonden zijn.

De komende maanden worden de voorgestelde locaties nader onderzocht. Het valt te verwachten dat stadsdeel Noord met omwonenden in gesprek gaat, net zoals in Zuid gebeurt. In het najaar van 2023 wil Halsema een definitieve locatie bekend maken. Ook daarna is het project nog niet in beton gegoten: de gemeente zal nog een participatietraject laten lopen.

De burgemeester waarschuwde vorig jaar nog te waken voor het het zogeheten nimby-effect, dat staat voor not in my backyard. Ze had het over bewoners, ondernemers en politici die niet zitten te wachten op een erotisch centrum in hun stadsdeel. Gezien de complexiteit van het dossier kan het drieënhalf tot tien jaar duren voordat het centrum er staat. Een lange adem is gevraagd – ook voor de Wallenbewoners snakken naar rust.