Nieuw distributiecentrum PostNL in Duivendrecht

Het startsein van de bouw van het centrum is maandag gegeven. In het najaar staat de opening op de planning.



Het centrum zal deel gaan uitmaken van de nieuwbouwwijk De Nieuwe Kern, het gebied tussen station Duivendrecht en de A2.



PostNL zet in op duurzaam bouwen en investeert in duurzame materialen, zonnepanelen, warmteterugwininstallaties. Ook wordt het gebouw gasloos.



'Om in te spelen op de groei van e-commerce, investeren wij in onze pakketten- en logistiekinfrastructuur,' aldus Liesbeth Kaashoek, van PostNL. 'Vanuit Duivendrecht bezorgen we straks aan consumenten en bedrijven in de regio. Daarbij hopen wij een stimulans te kunnen geven aan de verduurzaming van de logistiek en de ontwikkeling van de regionale e-commerce sector door hen nog beter te kunnen bedienen.'



