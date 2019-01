Nieuw distributiecentrum AH in Amsterdam: 1000 extra banen

In dat nieuwe zogeheten Home Shop Center (HSC) in Sloterdijk kunnen circa 1000 nieuwe medewerkers aan de slag.



Volgens de grootgrutter, onderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize, is sprake van een forse groei van het onlineboodschappen doen. Vooral de populariteit van thuisbezorging via ah.nl stijgt. Bij sommige Pick Up Points, met name buiten stedelijke gebieden, ziet Albert Heijn bijvoorbeeld duidelijk een verschuiving naar thuisbezorging. Daarom worden de komende periode tevens enkele Pick Up Points gesloten.



Bestellingen

In het nieuwe HSC worden straks naar verwachting wekelijks zo'n 40.000 bestellingen verwerkt. De andere HSC's van Albert Heijn staan in Almere, Eindhoven, Rotterdam en De Meern.



Albert Heijn meldt verder dat ook het aantal zogeheten hubs wordt uitgebreid, om nog efficiënter boodschappen aan huis te kunnen afleveren. Een hub is een locatie aan de rand van de stad vanaf waar bezorgauto's de stad in rijden.