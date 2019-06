Nieuw conflict Zuidasdok: bouwers leggen werk neer

Werkzaamheden aan de Zuidasdok, waarbij een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Beeld ANP

Projectorganisatie Zuidasdok (Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam) ontving afgelopen donderdag een brief van ZuidPlus met de mededeling dat zij de werkzaamheden staken. Een woordvoerder van de organisatie zegt dat de mededeling hen heeft overvallen.

Cobouw meldt dat opdrachtgever Rijkswaterstaat het voorlopig ontwerp voor de tunnel onder de A10 heeft afgekeurd, omdat deze van matige kwaliteit zou zijn. Daarop besloot de bouwcombinatie volledig te stoppen met de voorbereidingen.

Het is niet de eerste keer dat er problemen ontstaan bij het project. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen noemde de onderhandelingen half mei ‘zorgelijk’.

2028

Doel van het project is om de A10 onder de Zuidas te laten verdwijnen en station Zuid te vernieuwen. Dit zou in 2028 klaar zijn. Het voorontwerp, ook wel de herijkingsfase, zou in het tweede kwartaal van 2018 klaar moeten zijn, maar dit werd uitgesteld tot zomer 2019. De stillegging van het werk maakt dat ook deze planning waarschijnlijk niet zal worden gehaald.

Er was dinsdag al een bestuurlijk overleg gepland met minister van Nieuwenhuizen en de wethouder van Amsterdam om de problemen en voortgang te bespreken. Het lijkt er op dat dit nu een crisisberaad zal worden.