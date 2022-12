Nieuw concept: warme huiskamer voor iedereen. ‘Mensen kunnen zo aan de kou ontsnappen’

Op steeds meer plekken duikt een nieuw, hartverwarmend concept op: een warme huiskamer waar mensen kosteloos mogen verblijven, zodat ze thuis niet hoeven te stoken.

Op 1127 plekken in Nederland zet het Leger des Heils sinds 1 november de deuren open voor niets meer dan warmte. Iedereen die wil, kan de zogenoemde buurthuiskamers binnenstappen en blijven hangen tot de locatie sluit. In en rond Amsterdam zijn 214 van deze warmtelocaties.

“We bedachten dit idee al in de zomer,” aldus een woordvoerder van het Leger des Heils. “Toen we zagen dat de energieprijzen stegen, dachten we al dat mensen in de knel konden komen. Daar hebben we op ingespeeld met dit concept. Het is fantastisch dat mensen aan de kou thuis kunnen ontsnappen en dat we elkaar zo helpen.”

Gratis croissants toe

Goed voorbeeld doet goed volgen, blijkt uit de praktijk. Behalve de ruim duizend buurthuiskamers van het Leger des Heils openen zich in rap tempo ook op andere plekken huiskamers voor warmte. Tien kerken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) openden twee weken geleden al ‘warme kamers’ en ook cultuurpodium Tolhuistuin is begonnen. In hun ‘warme huiskamer‘ is iedereen elk weekend welkom voor gratis koffie, thee, croissants én warmte.

De warme locaties moeten nog wat meer bekendheid krijgen, daarover zijn de organisatoren het over eens. Hoeveel mensen gebruikmaken van de meer dan duizend Leger des Heilsplekken wordt komende week geïnventariseerd, laat de woordvoerder weten. Wat wel duidelijk is, is dat er ‘mensen zijn die deze plekken heel goed kunnen gebruiken’.

De warme kamers blijven tot zeker januari open. Dan gaat het energieprijsplafond gelden en in theorie moeten mensen dan hun huis voor een groot deel zorgeloos kunnen verwarmen. “Maar als we zien dat mensen het alsnog nodig hebben, spelen we daar uiteraard op in.”