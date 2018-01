Nieuw chauffeursprotest tegen bemiddelingskosten Uber

Bemiddelingskosten

Omar probeert al maanden een staking te organiseren. Idee is zoveel chauffeurs achter zich te krijgen dat Uber geen ritten meer kan aanbieden in haar app. "Het bedrijf wil niet luisteren naar ons, daarom proberen we het nu op deze manier."



Doel van de actie is het verlagen van de exorbitante bemiddelingskosten die Uber rekent voor het in contact brengen van taxichauffeurs en klant. "In het begin hoef je nog niet zoveel te betalen, maar mensen die nu voor Uber gaan rijden, betalen veel meer dan 25 procent. En daar moet onze belasting ook nog van af."



Doorn in het oog

Gedurende de avond meldt ook Amrit Sewgobind van de FNV zich op de parkeerplaats. Hij wil de stakende chauffeurs een hart onder de riem steken. Volgens hem is het fantastisch dat Omar erin is geslaagd om zoveel chauffeurs, die allemaal zelfstandig zijn, bij elkaar te krijgen. "We gaan binnenkort met hen in gesprek om te kijken hoe wij ze kunnen bijstaan."



Sewgobind zegt dat het de FNV al langer een doorn in het oog is dat de platformeconomie de mensen die het echte werk doen 'uitknijpt'. "Dat zie je bij de bezorgers van Deliveroo, maar ook bij Uber, dat wel geldt als het paradepaardje van dit soort bedrijven. Door dit soort acties laten ze zien dat ze er ook nog zijn."