Nieuw beursjaar begint rustig

Na een vrije nieuwjaarsdag begint 2019 voor de financiële markten op woensdag rustig, met een nagenoeg lege agenda.



Naast de Euronext-beurzen, waaronder die in Amsterdam maar ook bijvoorbeeld in Parijs en Lissabon, gaat ook in Londen de aandelenmarkt eerder dicht vanwege de jaarwisseling. In Duitsland wordt al helemaal niet meer gehandeld. De DAX eindigde vrijdag met een jaarverlies van 18 procent en kende daarmee het slechtste beursjaar sinds 2008. Wall Street is open en staat voor een volledige sessie. Die zal waarschijnlijk rustig verlopen. Veel boeken zijn inmiddels gesloten en handelaren vrij.



Lage volumes

Ook de eerste handelsdagen van 2019 worden lage volumes voorzien, omdat veel marktpartijen er een paar extra vakantiedagen opnemen. Qua bedrijfsnieuws staat komende week alleen Sligro op de rol. De groothandel komt met omzetcijfers over het afgelopen jaar. PostNL weet ook de aandacht op zich gericht. Meer dan honderd pakketsorteerders die via uitzendbureau Young Capital werken voor PostNL worden onderbetaald, meldt vakbond FNV. De bond zegt zich daarbij te baseren op een onderzoek van de Inspectie SZW, die twee pakketdepots zou hebben bezocht na klachten hierover. PostNL kan zich niet vinden in dat rapport.