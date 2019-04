Nieuw bestuur voor gemeentebordeel My Red Light

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad. Diverse raamexploitanten waaronder My Red Light, hadden haar gevraagd om een verandering in de regelgeving. Nu worden ramen verhuurd per dienst, sekswerkers kunnen niet per huur een werkplek huren. Halsema kondigt aan hier verandering in aan te brengen.



Ondertussen beraadt de gemeente, samen met de eigenaar van My Red Light en zakelijke partners zoals Rabobank en Start Foundation, zich op de toekomst van het bordeel.



Mensenhandel

Begin dit jaar werd duidelijk dat de huidige leidinggevenden, allen voormalige sekswerkers, niet in staat waren om het bordeel gevestigd in drie panden op te Wallen draaiend te houden. Ook bleek dat diverse slachtoffers van mensenhandel te werk zijn gesteld achter deze ramen.



Volgens Halsema is er meer tijd nodig om te bepalen hoe My Red Light als bordeel van en voor sekswerkers, zonder pooiers, wel kan functioneren. Aan het einde van dit jaar wordt de knoop doorgehakt of het experiment wordt doorgezet, of dat My Red Light ophoudt te bestaan.