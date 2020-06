Nieuw bestuur Haga Lyceum: impasse voorbij

Beeld Eva Plevier

Rasit Bal is benoemd tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij moet samen met Saskia Grotenhuis, die is benoemd tot interim-directeur, de organisatie weer in goede banen leiden.

Hiervoor was Bal, die geldt als een zwaargewicht in islamitische onderwijskringen, betrokken bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de voornaamste belangenbehartiger van de moslimgemeenschap. Ook was hij eerder directeur van Islamitische Scholen en de Besturen Organisatie (ISBO), de in Nieuwegein gevestigde koepel van islamitische scholen. In 2017 verweet hij het toenmalige bestuur van het Haga Lyceum zich af te zonderen van de samenleving en de rest van de moslimgemeenschap.

Bal zal als dagelijks bestuurder verantwoordelijk zijn voor het besturen van de stichting en de school. Hij gaat leiding geven aan de staf en houdt toezicht op de directie. Ook wordt hij belast met de portefeuilles externe samenwerking, financiën en identiteit.

Opdracht

Saskia Grotenhuis − van huis uit onderwijskundige − zal als externe interim-directeur verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de school. Hiervoor was Grotenhuis ongeveer tien jaar directeur van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB).

Grotenhuis krijgt een specifieke opdracht mee, waar ze zich tot aan de zomervakantie op moet richten. Zo zal ze onder meer de huidige situatie op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie in kaart brengen en een voorstel voor een plan van aanpak opstellen.

Emine Saglam zal de interim-directeur daarbij ondersteunen. Zij is al sinds de oprichting van het Haga Lyceum werkzaam als zorgcoördinator op de school en gaat leiding geven aan het crisismanagementteam, dat op ‘zeer korte termijn’ de knelpunten van de middelbare school inzichtelijk moet maken.

Ernstige signalen

Met het nieuwe bestuur komt de bestuurlijke impasse van het Haga Lyceum voorlopig ten einde. Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach schorste Soner Atasoy eind mei wegens ‘ernstige signalen’. Kort daarop zegde hij ook de secretaris de wacht aan, de enige resterende medebestuurder. De bestuurscrisis was compleet toen Atasoy hetzelfde deed met Laamimach. Ook voor de Onderwijsinspectie was toen niet meer duidelijk wie verantwoordelijk is voor het welzijn van de leerlingen.

Een kort geding waarmee Atasoy zijn positie als directeur van de middelbare school probeerde te behouden, draaide twee weken geleden voor hem uit op een nederlaag. De rechter noemt zijn schorsing en ontslag ‘op het eerste gezicht’ rechtsgeldig.

Een deel van de ouders van leerlingen van het Haga Lyceum wil toch dat Atasoy terugkeert. Daarvoor boden zij vrijdagmiddag een verzameling handtekeningen aan bij de school. Het zou in totaal gaan om zo’n 140 ouders die geen vertrouwen hebben in het bestuur. Een groot deel van hen zou ook het opstappen van de medezeggenschapsraad eisen.