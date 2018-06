Nieuw beleid zorgt niet voor minder festivaloverlast

De Vrienden van het Flevopark blijven erbij: "Parken zijn geen festivalterrein." Tot hoorbaar ongenoegen van voorzitter Goos van der Sijde komt ook deze zomer hiphopfestival Appelsap naar het park. Toen in 2014 het Oosterpark werd opgeknapt, is Appelsap het Flevopark in 'gerommeld', vindt hij. En het scheelde maar niks of de gemeente had een verdere groei naar 20.000 bezoekers toegestaan.



De snelle groei naar minstens 700.000 festivalgangers per jaar was afgelopen jaren een open zenuw in de toch al hoogopgelopen druktediscussie.