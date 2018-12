Nieuw beleid begint pijn te doen: festivals zoeken locatie

Het is nu dringen voor een plekje N1-terrein omstreden



Voormalig burgemeester Van der Laan is met festivalorganisatoren een nieuw evenementenbeleid overeengekomen.



Uitgangspunt werd het streven naar een goede balans tussen feesten en wonen en beperkte groei van het aantal festivals. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie is afgesproken festivals duurzamer te maken en de overlast terug te dringen.



Voor elke evenementenlocatie in de stad is door de gemeente een profiel opgesteld. Daarin is opgenomen hoeveel evenementen er maximaal per jaar mogen worden georganiseerd.

Ook loopt er een proef met het N1-terrein in Westpoort als festival­locatie. Organisatoren zijn positief over de plek langs de A5, maar de ­gemeente heeft nog geen besluit ­genomen of de proef een vervolg krijgt.



De provincie klaagde eerder al dat Amsterdam de afspraken schendt als deze plek als evenemententerrein wordt gebruikt; er zou daardoor te weinig ruimte in het havengebied overblijven voor uitbreiding van de industrie.

Tevens werd in omliggende plaatsen als Halfweg en Spaarnwoude veel geklaagd over geluidsoverlast.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat alle aanmeldingen voor een plek op de evenementenkalender in kaart worden gebracht.



"We proberen voor iedereen een geschikte plek te vinden op basis van de afspraken in het evenementenbeleid."



In dat beleidsdocument is per locatie vastgesteld hoeveel dagen er evenementen mogen worden gehouden, en hoeveel decibellen er mogen worden geproduceerd.



Dat het nu dringen is voor een plekje, merkt ook Demien de Rooij, programmeur van de NDSM-werf. "Het aantal aanvragen om een festival op de NDSM-werf te organiseren is een stuk hoger dan in voorgaande jaren. In november bepalen wij altijd wie we groen licht geven en in die periode stond de telefoon roodgloeiend."



Ook Norinda Fennema van Tuinen van West bevestigt dit beeld. "Je merkt dat festivallocaties schaars worden in de stad. Wij bepalen als ondernemersvereniging wie van de aanvragers een festival mag organiseren in 2019. Ik schat dat we slechts de helft van de aanvragers aan een plek hebben kunnen helpen."