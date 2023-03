Nieuw asfalt moet geluidsoverlast A10-Noord voor omwonenden verminderen

Beeld Jean-Pierre Jans

De verwachting is dat het asfalt nog voor de ­zomervakantie van de regio Noord aangebracht zal zijn, schrijft Rijkswaterstaat (RWS) in een persbericht. Daarnaast wordt ook gekeken of het vervangen van de beschadigde geluidsschermen kan worden versneld naar volgend jaar. Nu staat het vervangen van de schermen nog op de planning voor 2025.

Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de geluidsschermen herbruikbaar is, wat het vervangen van de schermen aanzienlijk vereenvoudigt. Daarnaast kan mogelijk worden ­gebruikgemaakt van ‘een verkorte aanbestedingsprocedure’. Gedurende het proces moet duidelijk worden of dit mogelijk is. RWS zegt omwonenden en overige betrokkenen hierover op de hoogte te houden. Eerder zei RWS dat het vervangen van de schermen voor 2025 geen ­optie was, omdat ze zijn opgenomen in een ‘grote vervangingsronde’, die nog moet worden aanbesteed.

De geluidsschermen werden in augustus vorig jaar van ruim vier naar drie meter verlaagd, omdat ze na meerdere stormen ernstig beschadigd waren geraakt. Panelen waaiden over de snelweg en dat leverde gevaarlijke situaties op voor weggebruikers. Bij een inspectie bleek naderhand dat de houten constructie op veel plekken rot is en dat panelen bij een volgende storm weer zouden kunnen loswaaien. Het gaat om de delen tussen de Zuideindebrug en afrit S117, ­Kadoelenbrug tot tankstation Kadoelen, Banne van Achtersteven tot de Noordhollandsch­kanaalbrug en afrit S116 tot de Beemsterstraatbrug.

Verlagen maximumsnelheid

Voor het verlagen van de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur wordt niet ­gekozen. Volgens RWS blijkt dat dat ‘niet voldoende geluidsreductie geeft’, het aanbrengen van stiller asfalt doet dat wel. Omwonenden klagen bovendien dat ze meer last ervaren van fijnstof sinds de geluidsschermen zijn verlaagd. Een onderzoek van de GGD bevestigt dat, maar volgens RWS voldoet de uitstoot van fijnstof op het traject ‘aan de wettelijke normen’ en hoeven daar geen extra maatregelen voor te worden ­genomen.

“Het is mooi dat er nu een plan ligt om de geluidsoverlast voor onze bewoners te verminderen,” zegt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Aanpak Noord), “maar elke dag extra dat de overlast langer duurt, is te veel, zeker voor de bewoners bij wie de geluidsnormen in huis worden overschreden. Ik begrijp dat het even duurt om een weg te asfalteren, maar daarom verzoek ik RWS om tot die tijd alsnog de snelheid te verlagen naar 80 kilometer per uur. De bewoners zitten al een halfjaar in de herrie en het is niet uit te leggen dat dat nog drie of vier maanden moet duren.”

Sinds de verlaging van de schermen ervaren buurtbewoners meer geluidsoverlast. Uit een onderzoek in opdracht van RWS, dat begin deze maand uitkwam, bleek dat bij bijna 1100 woningen het geluidsniveau is verdubbeld. Ook is de luchtkwaliteit verslechterd.

Compensatie

Om de geluidsniveaus langs de snelweg te mogen overschrijden, moest RWS een ontheffing aanvragen bij minister Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Die heeft de overheidsdienst nu gekregen op voorwaarde dat er nieuw asfalt wordt aangelegd.

De verlaagde geluidsschermen zijn wethouder Van der Horst en de gemeenteraad al langer een doorn in het oog. Vorige week donderdag werd de kwestie nog besproken op initiatief van raadslid Kevin Kreuger (JA21). De raad en wethouder wilden toen vooral wachten op besluit van RWS. De gemeente kan ook weinig doen, behalve druk zetten, omdat de snelweg op grondgebied van RWS ligt. Wel gingen voor het eerst stemmen op dat omwonenden die meer overlast ervaren, gecompenseerd moeten worden door RWS.

De wethouder beloofde te gaan kijken hoe ze omwonenden daar eventueel bij kan ondersteunen. Ook riep ze partijen in de gemeenteraad op om vooral hun landelijke tak aan te spreken en vragen te stellen aan de minister om de druk zo hoog mogelijk op te voeren.

