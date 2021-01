Nieuw Amsterdam Prijs voor maatschappelijke bijdrage coronacrisis

De Nieuw Amsterdam Prijs is dit jaar uitgereikt aan Abdelhamid Idrissi, Sonja Hendriksma, Maureen Hubbard en Leila Azzam voor hun maatschappelijke bijdrage tijdens de coronacrisis. Ook wordt de prijs uitgereikt aan alle vrijwilligers in Amsterdam.

De prijzen werden maandagavond zonder de aanwezigheid van publiek uitgereikt in Pakhuis de Zwijger. De prijsuitreiking stond in het teken van de maatschappelijke impact van de coronacrisis. “We hebben dit jaar drie Nieuw Amsterdam Prijzen uit te reiken, om alle initiatiefnemers en alle vrijwilligers te bedanken en te eren tijdens deze coronacrisis,” aldus directeur Egbert Fransen.

Prijswinnaars

De prijswinnaars zijn uitgekozen op hun bijzondere bijdrage aan de stad tijdens de coronacrisis. Abdelhamid Idrissi ontvangt de prijs voor zijn werk met De Studiezalen. Hierbij helpt hij in Geuzenveld jongeren uit lagere sociale klassen met studeren en zichzelf ontwikkelen.

Vrijwilliger Sonja Hendriksma kookt in de Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord voor mensen met een klein budget en mensen die door de coronacrisis niet naar buiten durven. In Amsterdam Zuidoost delen Maureen Hubbard en Leila Azzam voedselpakketen uit aan 500 kwetsbare bewoners.

Abdelhamid Idrissi startte in Amsterdam de zogeheten studiezalen op, plaatsen waar kinderen laagdrempelig bijles kunnen krijgen. Beeld Dingena Mol

Andere winnaars

Ook werden er tijdens de uitreiking maandagavond andere prijzen uitgereikt. Imane Valk wint de de prijs ‘Talent van het Jaar 2021’ voor haar bijdragen als onderdeel van de Amsterdamse Kinderraad en het 4 en 5 mei Comité van Plein ’40-’45 in Nieuw-West.

Ook Philomena Essed viel in de prijzen. Zij won de ‘Een leven lang voor de stad 2021’ prijs, voor haar jarenlange werk en bijdragen binnen de strijd tegen alledaags en institutioneel racisme.

Vorig jaar won Parool-columnist Massih Hutak de prijs.