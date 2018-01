Nieuw Amsterdam Park in Noord moet er zijn in 2025

80.000 Volgens studio Raaaf krijgt stadsdeel Noord er de komende tien jaar zeker 80.000 nieuwe bewoners bij.

Omdat de studio bekendstaat om zijn onorthodoxe voorstellen, vroeg de gemeente het voor een visie op de noordelijke IJ-oevers. Het zou mooi zijn als dit de kers op de taart zou zijn als Amsterdam in 2025 zijn 750-jarig bestaan viert. Tegen die tijd zal de bouw in Noord een stuk verder zijn, deel van de Havenstad ten westen van Amsterdam.



Zwart-wit animatie

Voorlopig moeten we het doen met een zwart-wit animatie ('Trusted strangers') waarvoor Raaaf heeft samengewerkt met Kim Tuin, tot voor kort directeur van de NDSM-werf. Kern van die film is de vrije toegankelijkheid, het openbare karakter van de duwbakken waarbij zelfs aso's een rol krijgen toebedeeld.



Door ze verantwoordelijk te maken, komen ze niet aan de zijlijn te staan en zullen ze het park gaan omarmen, verwacht Rietveld.



Het Nieuw Amsterdam Park moet een versmelting van subculturen zijn, waar schijnbare tegenstellingen ontwikkeld overbrugd, een feest van diversiteit, waar de bezoekers kunnen deelnemen of observeren. Kijken of bekeken worden, dat is de sleutel achter een levendig stadspark.



Meer dan drijvend park

Tussen de duwbakken ontstaan waterstraten en pleinen - wat dat betreft profiteert het NAP van de vroegere hellingen van de scheepswerf.



Als de organisatie van de duwbakken met hun tussenwateren niet werkt? Dan kunnen ze worden versleept naar een andere plek, want niets is voor de eeuwigheid gemaakt, redeneert Raaaf.



Of het park in 2025 gebouwd is, is voor Raaaf niet het belangrijkste. In de kunst- en architectuurgeschiedenis zijn vele niet-gebouwde plannen van grote invloed op het denken over de stad. "NAP is meer dan een drijvend park, het is een denkmodel voor het ontwerpen van een 21ste-eeuws publiek domein."