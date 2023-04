‘Niet tegen de voordeur’: wildplassen op Koningsdag blijft onvermijdelijk

De Elandsstraat is een beruchte ‘plasstraat’. Beeld Dingena Mol

Homo sapiens non urinat in ventum, zo staat op de boog van het Kleine-Gartmanplantsoen nabij het Leidseplein. Een verstandig mens plast niet tegen de wind in, is de vertaling van die Latijnse tekst. Wijze woorden uiteraard, maar wat heb je eraan, met je volle blaas in een windstille, loeidrukke binnenstad?

Drie opgeschoten jongemannen uit Den Haag (‘noem ons maar Willem-Alexander, Pieter en Daan’) zijn blij dat ze een afgelegen muurtje vinden in de Elandsstraat (Jordaan). Ze kijken even om zich heen voordat ze het laten lopen. De grote plas lucht zichtbaar op.

380 extra plasplekken

‘Willem-Alexander’ weet dat wildplassen duur kan zijn. In Den Haag werd hij na het stappen eens op heterdaad betrapt: 130 euro. “Daarvan heb ik geleerd dat ik beter om me heen moet kijken. Maar als hier een wc was, zou ik daar vanzelfsprekend in plassen.”

Voor hun wildplasserij (140 euro boete in Amsterdam) hebben de drie op zich een ‘vriendelijke’ plek gekozen; geen portiek, geen voordeur. Een hond zou zonder boete of opmerkingen van omstanders plassen tegen het muurtje dat de Haagse gasten nat maken.

Mensen zijn geen honden, maar in een feestende stad met een schreeuwend gebrek aan wc’s wordt dat onderscheid wel steeds kleiner – als het op plassen aankomt. Hoewel de gemeente 380 publieke plasplekken extra in de stad heeft geschapen – 105 meer dan vorig jaar – is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Te veel mensen, te veel drank, te veel ongeremdheid, te weinig handhaving.

Plassen: 5 euro

Op de Prinsengracht bieden Leila Polman (23) en Sebastian Martens (22) de wc van hun woning aan. De prijs fluctueert mee met de drukte: 1 euro in de ochtend, 5 euro aan het eind van de middag. De toiletgangers krijgen ook een drankje.

“We verdienen er aardig mee, al houd ik het niet bij,” zegt Polman. “Maar het is ook gewoon werk. We zijn er al dagen mee bezig. Het huis is afgeplakt met vuilniszakken en we hebben voor 500 euro aan drank gekocht voor de toiletgangers. Ik kwam op het idee omdat ik vorig jaar zelf nergens kon plassen. Wildplassen als vrouw doe je niet zo snel. Hopelijk helpt onze wc anderen.”

In de Elandsstraat – vlak bij de plek waar de drie Hagenaren hun muurtje vonden – heeft Daphne Broekhuis (26) precies het tegenovergestelde gedaan van Polman op de Prinsengracht. Op het raam van haar benedenwoning staat: geen wc. “Vorig jaar liepen mensen die nodig moesten gewoon naar binnen. Ongevraagd, onaangekondigd. Die moesten we bij de deur echt tegenhouden. Het liep bijna uit de hand.”

Hoewel de gemeente dit jaar om de hoek bij de Elandsgracht extra wc’s plaatste, is het niet afdoende om wildplasserij in de Elandsstraat te voorkomen. Homo sapiens urinat.

