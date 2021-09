Niet stilstaan en afstand houden, alleen dan mag je demonstreren dit weekend

Met de protestmars Unmute Us, die tegelijkertijd in diverse steden werd gehouden, demonstreerden duizenden mensen tegen de coronamaatregelen voor de cultuur- en evenementenbranche. Beeld ANP

Zondag wordt in Amsterdam weer volop gedemonstreerd. Met het oog op de coronamaatregelen heeft burgemeester Femke Halsema strenge regels aan de organisatoren. Het aantal coronabesmettingen ligt namelijk nog steeds hoog en de hoofdstad is landelijk één van de brandhaarden.

Zaterdag is het de beurt van de evenementensector, onder de noemer Unmute Us, die een protestmars door de stad maakt. De organisatie verwacht dat er ruim 15.000 demonstranten meelopen. Het is het tweede protest van de evenementensector – eind augustus liepen 12.000 betogers mee.

Op vele straathoeken ontstonden toen spontane feestjes. Om dat deze keer voorkomen, moet de Unmute Us ervoor zorgen dat de protestmars continu in beweging is. Muziek is wel toegestaan, omdat het als een inhoudelijke ondersteuning van het protest wordt gezien. Mocht het tijdens de demonstraties te druk worden – zoals eind augustus het geval was – moet de organisatie overgaan op een mars zonder muziek. Bovendien mag het protest geen evenement worden. De gemeente wil hiermee voorkomen dat het een lopend festival door de stad wordt.

Woonprotest

Zondag is er een demonstratie tegen de verziekte woningmarkt. De organisatie verwacht hier ruim 2.000 mensen. Na een korte toespraak in het Westerpark lopen de betogers richting de Dam. De regels voor dit protest zijn minder scherp opgesteld. Aan de demonstranten wordt wel gevraagd om het Concertgebouworkest – dat zondagavond op de Dam een openluchtconcert geeft – niet te hinderen.

De 1,5 meter regel moet bij beide protesten worden gehandhaafd. Bij voorgaande demonstraties, ook bij die van Unmute Us, hield de menigte zich hier niet aan. De politie kan ingrijpen als de demonstranten zich niet aan de opgelegde regels houden.