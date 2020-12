Niet standaard maximumboete bij illegale verhuur

Iedere overtreder krijgt standaard een boete van 20.500 euro in Amsterdam. Beeld Rink Hof

Iedere overtreder krijgt standaard een boete van 20.500 euro van de stad, maar dat is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Bijzondere omstandigheden kunnen tot een lagere boete leiden en daarom is meer maatwerk nodig. Dit blijkt uit drie uitspraken van de Raad van State van woensdag.

Evenredige boetes

‘Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval is de ene overtreding ernstiger dan de andere.’ Daarom zou de ernst van een overtreding gekoppeld moeten worden aan de hoogte van de boete en dat is nu niet zo. Voor een meer evenredig boetebeleid zou de gemeente onderscheid moeten maken tussen bedrijfsmatige en particuliere verhuur, adviseert de Raad van State. Andere steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht doen dit al.

Drie verhuurders die hun woning verhuurden zonder deze aan te melden, tekenden succesvol bezwaar aan bij de rechtbank Amsterdam tegen de maximale boete die ze van de stad ontvingen. Vervolgens ging de gemeente in hoger beroep bij de Raad van State, die de rechter in alle drie de zaken gelijk gaf.

Vijf toeristen

In de eerste zaak ging het om een gezin, dat de woning tijdens de eigen vakantie aan vijf toeristen had verhuurd. Zij hadden dat niet bij de gemeente gemeld en voldeden ook niet aan de voorwaarde dat aan niet meer dan vier personen per nacht onderdak wordt verleend. De rechter matigde de boete tot 10.000 euro omdat de verhuur slechts eenmalig was. Daar gaat de Raad van State in mee: ‘In dit geval is geen sprake van bedrijfsmatig handelen en het ongecontroleerd verdwijnen van woonruimte en er is geen negatief effect op het behoud van de woonruimtevoorraad en de doorstroming op de woningmarkt.’

De tweede uitspraak ging over een woning die als bed & breakfast werd gebruikt, maar die nog niet was aangemeld. De eigenaren voldeden wel aan de overige voorwaarden voor de leefbaarheid van de stad en het beschermen van de woningvoorraad. Er was een hoofdbewoner aanwezig en het huis werd niet aan meer dan vier personen tegelijkertijd verhuurd. Daarom kwam de rechter tot een lagere boete van 8000 euro.

In de derde uitspraak ging het om precies dezelfde situatie, maar verlaagde de rechter de boete tot 4000 euro vanwege ‘de geringe financiële draagkracht’ van de eigenaar. De Raad van State is het met beide uitspraken van de rechtbank eens. ‘In dit geval is er geen negatief effect op het behoud van de woonruimtevoorraad, de doorstroming op de woningmarkt en de leefbaarheid van de stad.’

Registratieplicht

Sinds 1 juli van dit jaar moeten Amsterdammers een vergunning aanvragen als ze hun huis willen verhuren aan toeristen. Daar komt straks nog een registratieplicht bij. Verhuurders moeten het registratienummer bij de advertentie vermelden. Bij klachten van overlast kunnen handhavers zo gericht op pad: dankzij de registratie weten ze op welk adres ze moeten aanbellen.