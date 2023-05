Niet op de centen zitten, maar flink investeren: dit weten we al over de Amsterdamse Voorjaarsnota

Voor een brug over het IJ aan de oostkant van de stad heeft het college 100 van de benodigde 300 miljoen gereserveerd. Beeld URBANISM / ARCHITECTURE / ELEMENTS

1. Wat is de Voorjaarsnota?

Net als het kabinet presenteert ook het Amsterdamse college elk jaar een Voorjaarsnota. Dat is niet alleen een overzicht van hoe het met de in het vorige najaar vastgestelde begroting gaat, maar hij bevat tevens de belangrijkste uitgangspunten waarmee kómend najaar een nieuwe begroting gemaakt wordt.

In Amsterdam wordt er al maanden reikhalzend naar uitgekeken. De stad groeit, het wensenlijstje is groot en om die wensen in te willigen zijn flinke investeringen noodzakelijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om een nieuw gebouw voor theater De Meervaart, maar ook om investeringen in het openbaar vervoer, de jeugdzorg, het onderhoud van kades en bruggen of de vernieuwing en uitbreiding van het Flevoparkbad.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de financiën op de lange termijn. Niet alles kan, waarschuwt verantwoordelijk wethouder Hester van Buren (Financiën) daarom al maanden. Ze kondigde al eerder aan dat bij de Voorjaarsnota bekend zal worden welke geplande investeringen wel, in mindere mate, of niet doorgaan.

2. Miljoenen voor brug over het IJ

Het college, bestaande uit PvdA, GroenLinks en D66, heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor een brug aan de oostkant van Amsterdam. Daarmee is de stad er nog niet. Voor een brug is minimaal 300 miljoen nodig, maar de vervoerregio, de regionale opdrachtgever voor het ov, heeft ook toegezegd bij te dragen. De verwachting is dat een brug er op z’n vroegst in 2032 kan zijn.

3. Er gaat stevig geïnvesteerd worden

Duidelijk is dat Amsterdam er ondanks financiële zorgen voor kiest niet op de centen te blijven zitten, maar flink te investeren in de stad. Op de achtergrond klinkt dat er geld is gevonden om een aantal prestigeprojecten door te laten gaan, zoals een spiksplinternieuwe bibliotheek OBA Next in Zuidoost. Onduidelijk is nog of er ook flink geïnvesteerd wordt in het sociaal domein, bijvoorbeeld in jeugdzorg of armoedebestrijding.

4. Ergens is pijn geleden

De investeringen leiden onherroepelijk tot een hogere schuld voor Amsterdam. In combinatie met een verwacht financieel tekort over vier jaar zal Amsterdam goed nadenken over bezuinigingen of lastenverzwaringen. Verwacht wordt dat grote bezuinigingen pas in het najaar worden aangekondigd, maar ergens zal in de Voorjaarsnota pijn geleden zijn. Welke ambities gaan niet – of slechts versoberd – door? Worden er verdere lastenverzwaringen aangekondigd? Dit alles moet donderdag duidelijk worden.

5. Ligt de Voorjaarsnota politiek gevoelig?

Na de presentatie donderdag zullen begin juni de Algemene Beschouwingen plaatsvinden, waar alle partijen op de Voorjaarsnota kunnen schieten. Voor coalitiepartijen is dat vaak het moment om hun politieke koers voor de stad nog eens te onderstrepen, voor oppositiepartijen om het college kritisch te bevragen.

Die oppositiepartijen zullen hun pijlen richten op wat zij prestigeprojecten noemen, zoals de gloednieuwe Meervaart in de Sloterplas of OBA Next. Zeker als er nu grote investeringsbedragen aan gekoppeld worden zal de vraag opnieuw gesteld worden of dit is wat de stad nu nodig heeft.

Daarnaast zal gewezen worden op de landelijke realiteit, waar minister van Financiën Sigrid Kaag naast investeringen bezuinigingen op alle ministeries aankondigde en nog meer bezuinigingen niet uitsluit. Na jaren van stijgende uitgaven is dat een landelijke koerswijziging. Als Amsterdam inderdaad kiest voor grote investeringen zal ook gevraagd worden of er geen onverantwoord risico wordt genomen.