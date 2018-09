Niet naar de kappersopleiding met een hoofddoek

Raadslid Aysegül Kiliç van Denk stelde vragen over de kwestie aan het college van b. en w. naar aanleiding van een melding bij het Meldpunt 'Meld Islamofobie'.



Hoewel leerlingen officieel niet worden geweigerd bij de kappersopleiding aan de RAI, is dit volgens de melder impliciet wel het geval. Studenten moeten namelijk op elkaar oefenen, en daarbij zit een hoofddoek in de weg. Wie niet mee kan doen aan die praktijklessen, kan praktisch de opleiding niet volgen.



'Deel van mijn geloof'

Voor islamitische studenten is een hoofddoek echter geen accessoire, zoals de vrouw die de melding maakte beschrijft op Facebook. 'Het is een deel van mijn geloof en een deel van mijzelf dat ik voor geen enkel persoon of geen enkele regel ga veranderen.' Toen de vrouw in kwestie ook andere rocs aanschreef, kreeg ze dezelfde antwoorden.



Het is niet voor het eerst dat hoofddoekdragende studenten niet mee mogen doen met de kappersopleiding. In 2012 kon een meisje met hoofddoek de kappersopleiding aan het ROC Midden Nederland niet volgen.