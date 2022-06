Niet Mink Kok maar Najim Z. is dit keer de grote vis, als vermoed handlanger van Ridouan Taghi

Amsterdammer Najim Z. (41) werd samen met ‘schoonvader’ Mink Kok (60) opgepakt in Libanon. Waar Kok decennia een spil was in de Amsterdamse onderwereld, was Najim Z. lang onbekend. Maar dit keer is híj de grote vis, als vermoed handlanger van Ridouan Taghi.

Het blijft de onderwereld. Soms blijven ook sleutelspelers in het criminele milieu lang uit het zicht van de opsporingsdiensten, terwijl ze in het wereldje al tijden aan een reputatie bouwen.

Waar het tot in 2015 duurde voor duidelijk werd welke voorname rol Ridouan Taghi in het criminele milieu speelt – door getuigenissen en een schat aan onderschept berichtenverkeer –, kwam zijn vermoede handlanger Najim Z. pas 2, 3 jaar geleden goed in het vizier van de opsporingsdiensten.

Hij werd op 18 juni met een daartoe gecharterd vliegtuig uit Libanon opgehaald; waar hij op verzoek van de Nederlandse autoriteiten was gearresteerd, in hoofdstad Beiroet. Samen met zijn eveneens gearresteerde ‘schoonvader’ Mink Kok, die al decennia geldt als handelaar in harddrugs en wapens en als brein in ‘de Hollandse Netwerken’ waarin zo veel onderwereldmoorden zijn gepleegd.

Najim Z. wordt gezien als een belangrijke speler die volgens politie en justitie zelfstandig én voor de vermoede criminele organisatie van veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi groot in de cocaïnehandel zat en financiële zaken regelde.

Wie is deze man?

Café ’t Vaatje

Najim Z. werd op 21 februari 1981 geboren in Nador, in Noordoost-Marokko. Hij kwam als kind naar Nederland. Een groot deel van zijn jeugd woonde hij in het Gelderse Voorthuizen en in het nabijgelegen Barneveld. In 2011 vestigde hij zich in Amsterdam. In 2017 verkaste hij (in elk geval op papier) naar Capelle aan den IJssel en in 2018 verdween hij naar het buitenland, eerst naar het onder criminelen zeer geliefde Marbella, aan de Spaanse zuidkust, maar hij zat ook in Dubai.

In Rotterdam-Noord had hij enige tijd Café ’t Vaatje aan de Schieweg, een onooglijk buurtcafé. In het criminele milieu heeft hij de bijnamen ‘Peace’ en ‘Real Madrid’.

Mink Kok is strikt genomen niet zijn schoonvader, zoals wordt gezegd, maar zijn stiefschoonvader: Najims vrouw is de dochter van de vrouw van Kok. Zelf heeft Z. een dochter die in Amsterdam woont.

Nu is hij een van de prominenten op het lijstje van sleutelspelers rond Ridouan Taghi, die de zaken van de organisatie volgens justitie ‘buiten’ voortzetten nadat Taghi in december 2019 in Dubai was gearresteerd en was overgevlogen naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Nadat in juli 2021 Peter R. de Vries was vermoord, vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo tegen Taghi cum suis, was voor politie en justitie de maat vol. Na broer Reduan (maart 2018) en advocaat Derk Wiersum (september 2019) was De Vries de derde man uit de bovenwereld die lijkt te zijn vermoord om Nabil B. te treffen, uit wraak voor diens biecht.

Dit is geen georganiseerde misdaad meer, dit is terreur, is het besef.

Ontsleutelde berichten

Najaar 2021 werd de Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) opgezet, een nieuwe manier van onderzoeken met als eerste prioriteit de organisatie rond Taghi tot de grond toe afbreken. Met name door te jagen op de belangrijkste vertrouwelingen die in de visie van de overheid namens die organisatie de grootschalige internationale drugshandel en het geweld blijven aansturen.

Onder het motto ‘niemand is onvindbaar’ richtte het team zich behalve op een select groepje anderen ook op Amsterdammer Najim Z. Die bleek alweer een tijd in Libanon te zitten. Daar zat stiefschoonvader Mink Kok in landarrest na een langdurige celstraf voor cocaïnehandel, omdat hij geen nieuw Nederlands paspoort kreeg vanwege een miljoenenschuld bij de Nederlandse belastingdienst. Najim Z. werd al snel een belangrijk doelwit van het ACM-project.

Gaandeweg was hij in beeld gekomen door onderzoek in de miljoenen ontsleutelde berichten uit de Canadese servers van Ennetcom, die in april 2016 in beslag waren genomen. Evenals aanbieders in versleutelde communicatie die later zouden worden ontmanteld, was Ennetcom geliefd onder criminelen die was voorgespiegeld dat hun berichten voor altijd uit handen van de opsporing zouden blijven. Op grond van die belofte communiceerden ze héél concreet over hun criminele zaken, zoals grootschalige drugshandel en liquidaties.

Inmiddels is boven op de berg berichten uit Ennetcom nóg belastender berichtenverkeer gestapeld uit de in maart 2021 gehackte servers van Sky ECC – de belangrijkste aanbieder van cryptocommunicatie van dat moment.

Tekst gaat door onder graphic:

Vangen, opbergen, geld afpakken

Op basis van de overvloed aan informatie uit de computerservers maakte het onderzoeksteam een lijstje van de belangrijkste pionnen rond Taghi die van het schaakbord moesten verdwijnen, onder het motto ‘vangen, opbergen, geld afpakken’.

In 2019 was Najim Z. al wel als mogelijke handlanger van Taghi opgedoken in informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche, maar niet op een manier die toentertijd intensief onderzoek rechtvaardigde.

Uit de data van Ennetcom en Sky ECC viel vervolgens een scherper profiel van hem te destilleren. Daaruit denkt de recherche hard bewijs te hebben gefilterd dat Najim Z. een hoofdrol speelde in de import vanuit Zuid-Amerika van twee partijen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 waren onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Het is nog de vraag of hij ook zal worden aangeklaagd voor betrokkenheid bij de 370 kilo cocaïne die Mink Kok in 2020 in een deklading van bananen zou hebben ingevoerd via de haven van Antwerpen – waarna die kwijtraakte en uiteindelijk in een supermarkt in het Duitse Karlsruhe is onderschept.

Relatief kort en intensief onderzoek scherpte het beeld aan dat Najim Z. financiële zaken voor Taghi bestiert én een sleutelfiguur is in de voortgezette cocaïnehandel van diens vermoede criminele organisatie.

De smartphone van Z.’s dochter

Het onderzoeksteam ontdekte dat de dochter van Najim Z. in Libanon was geweest. Dat wekte de warme belangstelling voor haar smartphone, waarin mogelijk interessante informatie zou zitten. Het lukte de recherche uiteindelijk dat toestel in beslag te nemen. Daarin zat een schat aan informatie.

Op foto’s uit Beiroet was bijvoorbeeld dezelfde fitnessruimte te zien als waarvan foto’s waren gevonden in de onderschepte Sky ECC-data van haar vader, maar aan de foto’s van de dochter hingen gps-data waaraan ook precies was te zien waar die beelden waren gemaakt.

Inmiddels wordt ook Najims broer Omar verdacht van het witwassen van zijn misdaadwinsten, én Omars zwager, die registeraccountant is in Voorthuizen.

In het ontsleutelde berichtenverkeer is bevestiging gevonden van het beeld dat tipgevers al veel eerder hadden geschetst, dat Najim Z. met een netwerk van tientallen partners zaken deed. Behalve als verlengstuk van Taghi, functioneerde hij tot aan zijn arrestatie volgens de huidige informatie ook als zelfstandige cocaïnebaron.

Het is momenteel niet de tactiek dergelijke aannames in een zeer uitvoerig onderzoek tot in detail uit te rechercheren, omdat de ACM-filosofie juist uitgaat van ‘korte klappen’. Het netwerk rond de vermoede groepering van Taghi moet zo voortvarend mogelijk stuk. Dát is prioriteit nummer één.

Advocaat: ‘Het gaat alléén om 2 verdenkingen van cocaïnehandel’ Advocaat André Seebregts van Najim Z. noemt het na ruggespraak met zijn cliënt ‘zeer kwalijk dat deze verhalen worden gelekt naar de pers’. “In het dossier lezen we er allemaal niks over. Ook over vermeende banden met Ridouan T. is daarin niets te vinden,” zegt Seebregts. “Kennelijk is er dus nauwelijks bewijs voor. Volgens de processtukken is mijn cliënt uitsluitend aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij die twee drugstransporten van 750 kilo cocaïne en die 840 kilo cocaïne.” Of Najim Z. bij die cocaïnehandel betrokken is geweest ‘zal nog maar moeten blijken’. “Mijn cliënt herkent zich in ieder geval niet in het in dit artikel geschetste beeld.” Z. heeft geen strafblad dat in zijn zaak een rol zal spelen, zegt de raadsman. “Hij heeft geen relevante documentatie. Niets met drugs. Niets met geweld. Niets met vermogensdelicten. Die wapens die kennelijk aan de heer Kok worden gekoppeld, komen in zijn dossier niet voor.”

