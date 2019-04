Niet meer, maar ook niet minder dakloze jongeren

Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport over de situatie van Amsterdamse dak- en thuisloze jongeren tussen 2016 en 2018 in opdracht van de gemeente.



In tegenstelling tot andere Nederlandse steden, stijgt het aantal Amsterdamse dak- en thuisloze jongvolwassenen niet verder, maar het neemt ook niet af. 'We zien dat de opgave rond deze groep Amsterdammers onverminderd groot is. Wat we de afgelopen drie jaar met elkaar hebben neergezet is niet af en blijft aandacht vragen', schrijft wethouder Kukenheim (Jeugd) in een brief aan de gemeenteraad.



In de periode 2016 tot en met 2018 ging het om gemiddeld 315 dak- en thuisloze jongvolwassenen en jonge gezinnen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar per jaar. Tussen 2010 en 2015 waren dat nog gemiddeld 228 jongeren. In 2016 kwam er een nieuw plan van aanpak voor deze groep gericht op preventie, perspectief en empowerment.



Jonge moeders

De samenstelling van de groep dakloze jongeren is de afgelopen drie jaar veranderd. Er komen meer jonge (aanstaande) moeders naar de opvang en meer jongvolwassenen met een Nederlands paspoort of Europees verblijfsdocument die zich vanuit het buitenland permanent in Amsterdam willen vestigen. Ook is er afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor dakloze lhbti-jongeren bij de opvanglocaties.



Problemen waar de zwerfjongeren tegen aan lopen zijn de forse wachttijden voor opvang, de lange duur van sommige trajecten en de slechte betaalbaarheid van woningen.



Later dit jaar komt het college met nieuw beleid voor de komende jaren.