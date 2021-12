Niet meer cashen in het onderwijs: Amsterdamse scholen in verzet tegen hoge uitzendtarieven

Beeld ANP

Een van de basisprincipes van de economie is de wet van vraag en aanbod: is ergens veel vraag naar, dan wordt het schaarser en duurder. En zo zijn ook lesbevoegde leerkrachten door het gigantische lerarentekort erg in trek. Het maakt dat scholen soms noodgedwongen via uitzendbureaus onderwijzers inzetten om hun bezetting rond te krijgen. “Uitzendbureaus spelen daarop in door onacceptabele tarieven te vragen,” zegt Arnold Jonk, bestuurder van schoolbestuur STAIJ.

“Een normaal uurtarief ligt, afhankelijk van de ervaring en schaal, vaak tussen de 55 en 65 euro. Uitzendbureaus vragen soms tot wel 80 euro per uur per leerkracht. Dat verschil gaat niet naar de onderwijzer zelf, want die verdient ongeveer hetzelfde, maar naar het bureau. Geld dat voor onderwijs is bedoeld, gaat door deze ontwikkeling naar uitzendbureaus en dat willen we niet.”

Er is namelijk maar één pot met geld: wat scholen uitgeven aan het een kan niet worden uitgegeven aan het ander. De hoge kosten die naar uitzendbureaus stromen, gaan ten koste van bijvoorbeeld schooluitjes, een uitgebreid afscheid voor groep 8 of een extraatje bij het kerstdiner.

Maximaal tarief

De 35 schoolbesturen die onderdeel zijn van BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, hebben daarom besloten om vanaf deze maand een maximaal tarief te hanteren van 65 euro per uur. Daarmee hopen de scholen geld dat bedoeld is voor het onderwijs, ook in het onderwijs te houden.

De schoolbesturen vertrouwen erop dat hun methode werkt. “We zorgen ervoor dat we niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Trek je als individueel schoolbestuur een grens, dan krijg je te horen dat een ander bestuur wel de hogere tarieven wil betalen. Om die ontwikkeling te stoppen hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt: wij nemen geen duurdere invalkrachten meer af van uitzendbureaus.”

Ook zijn er afspraken gemaakt om de overnamekosten de drukken. Als iemand achthonderd uur voor eenzelfde schoolbestuur heeft gewerkt, dan vervallen de ‘enorme overnameprijzen’ die besturen tot voor kort moesten betalen.

Leaseauto

“En uitzendbureaus die op scholen ronselen, zoals we in het verleden hebben meegemaakt, kunnen op consequenties rekenen,” zegt Jonk namens BBO. “Bepaalde bureaus, zoals uitzendbureau Maandag, hielden er nogal agressieve wervingspraktijken op na. Zoals werven van leraren op een kerstborrel op school. Of hard rekruteren via LinkedIn bijvoorbeeld, leerkrachten krijgen continu berichten met lokkertjes: ‘bij ons krijg je een leaseauto’.”

De samenwerking met Maandag is anderhalf jaar geleden gestopt, vertelt Jonk. BBO is wel weer met het bureau in gesprek om te zien of ze onder de nieuwe voorwaarden met elkaar in zee kunnen.

Maandag was niet bereikbaar voor commentaar. Uitzendbureau Dit is Wijs, een van de bureau’s die volgens BBO ‘onacceptabel hoge’ uurtarieven vragen, wil inhoudelijk niet reageren. “Wij doen geen uitspraken over onze tarieven of samenwerkingen,” zegt een medewerker desgevraagd.