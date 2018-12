Niet langer verscherpt toezicht Huisartsenposten Amsterdam

De inspectie concludeerde in augustus dat de post beter moest presteren. Daarom werd de HpA drie maanden scherp in de gaten gehouden.



Belangrijkste problemen waren de wachttijden, de werkdruk, de nieuwe manieren van werken en de bedrijfscultuur. Volgens de inspectie zouden de misstanden een risico voor de patiëntveiligheid opleveren.



Vertrouwen

Maar de afgelopen maanden heeft HpA naar eigen zeggen 'alles in het werk gesteld' om de problemen aan te pakken. Zeven verbeterpunten zijn opgepakt. Dat zou de inspectie het vertrouwen hebben gegeven dat HpA de risico's voor patiënten kan beheersen en in de toekomst kan verkleinen.



Ondanks dat er concrete verbeteringen zijn, is er nog meer voor nodig om alle problemen komend jaar aan te pakken. Zo worden met zorgverzekeraars nog afspraken gemaakt om drukte op de post op te vangen.



15.000 bellers

De Huisartsenposten Amsterdam is er voor spoedgevallen in de avond, nacht en in het weekend die niet levensbedreigend zijn, maar ook niet kunnen wachten. Denk aan toenemende benauwdheid, verlammingsverschijnselen, heftige pijn of een ernstig ziek kind. Per maand bellen circa 15.000 mensen de post. ­



