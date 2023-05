Niet lachen naar het vogeltje: chique fotograaf A. Greiner rekende drie keer zoveel als de concurrentie

Visitekaartje van fotograaf A. Greiner (1833-1890). Beeld Rijksmuseum

De Duitse ‘vreemdeling’ Albert Greiner (1833-1890) meldde zich in 1852 bij de Amsterdamse politie. De 19-jarige telg uit een familie van tekenaars, lithografen en fotografen gaf op dat hij ‘koopman’ was, wilde gaan werken bij zijn broers Ferdinand en Haver op Nieuwendijk en op kamers ging bij de familie Schröder in de Sint Nicolaasstraat.

Greiner kon toen niet vermoeden dat hij een van de meest bekende Amsterdamse fotografen van de 19de eeuw zou worden en dat een groot aantal van zijn foto’s zou worden opgenomen in de collecties van musea en universiteiten en in het Koninklijk Huisarchief.

Goede koopman

Nadat zijn broer Ferdinand in de jaren zestig was teruggekeerd naar Duitsland bracht Greiner diens fotoatelier tot bloei. Hij was eerder technisch bedreven dan kunstzinnig begaafd, maar vooral een goed koopman; hij rekende drie keer zoveel als andere fotografen.

Klandizie vond hij in kringen van de adel, notabelen, wetenschappers, stadsbestuurders en aanstormende kunstenaars, vooral voor kleine foto’s die als carte de visite werden gebruikt. Toneelspelers als Louis Bouwmeester en Theo Mann-Bouwmeester kwamen uit de theaters in de Nes, verkleedden zich in de kostuums van hun voorstelling en poseerden bij Greiner in een toepasselijk decor.

Buitenechtelijke kinderen

Antonetta Storm, een nicht van zijn hospita, werd in 1859 zwanger van Greiner terwijl zij nog als dienstbode werkte. In november 1861 kondigde de volgende baby zich aan. Het paar ging in 1866 ongehuwd samenwonen en trouwde na de geboorte van het vierde buitenechtelijke kind in 1867.

Twee dagen na de zesde bevalling stierf Antonetta aan bloedvergiftiging. Ook de baby overleed kort daarna. Helena ‘Trees’ Storm, Antonetta’s jongste zuster, 16 jaar jong, kwam direct over uit Breda om voor het gezin te zorgen. De geschiedenis herhaalde zich: ook zij beviel ongehuwd van een kind van Greiner. Pas drie jaar later trouwde hij met haar. Op de huwelijksakte werd een aantekening gemaakt dat hij het kind van Trees echtte.

Ondertussen groeide de zaak op de Nieuwendijk. Greiner nam veel personeel aan, dat vaak opmerkelijk lang in dienst bleef. Het pand aan de Nieuwendijk was overvol, met een winkel, woonkamers, fotoateliers, een donkere kamer, retoucheerkamer, drukkerij en werkplaatsen. Bezoekers kwamen vaak voor een voorspelbaar familieportret, maar werden bij ontvangst door een assistent overgehaald om ook alle gegadigden apart te laten fotograferen.

Balgcamera op statief

Aanvankelijk moesten de klanten op de binnenplaats poseren, voor een achtergronddoek. Later gebeurde dat binnen in deftig gedecoreerde ateliers op de hoogste etage en op zolder. Greiner had in de loop der tijd niet minder dan 65 stoelen in gebruik, om de klant in verschillende houdingen te kunnen laten poseren – op, achter, naast of voor de stoel.

Dat poseren was een serieuze en dure aangelegenheid. Het was niet de bedoeling dat je lachte. Je mocht enkele seconden niet bewegen terwijl je nek of rug leunde tegen een ijzeren beugel, die pijn ging doen. Kleine kinderen werden met een lint rechtop aan een stoelleuning gesnoerd of van achter een gordijn vastgehouden.

Een operateur maakte de foto met een grote balgcamera op statief. Hij deed de dop van de lens, telde, en deed de dop er weer op. Na 1880 werd de poseertijd korter door de komst van sluiters en het niet ongevaarlijke magnesiumlicht.

Carte de visite

Een retoucheur bewerkte daarna het ontwikkelde glasnegatief om oneffenheden weg te halen, een portret dromeriger te maken, armen slanker of rondingen juist voller te laten lijken. Na het ontwikkelen plakte een assistent de dunne papieren foto’s tegen het omkrullen op een reclamekartonnetje: de carte de visite van 6 bij 9 cm of de kabinetfoto van 11 bij 16 cm. Een cliché van de afdruk maakte nabestellingen mogelijk.

Studioportret gemaakt door Greiner, van architect Karel Joan Muller (1857-1942). Beeld Gemeentearchief Wageningen

In 1886 wees Greiner zijn zoon Fidel Carl Albert aan als opvolger en mede-eigenaar. Vervolgens besloten vader en zoon om te investeren in een grote verbouwing en uitbreiding met een tweede atelier. Tussen februari en september 1887 werd het pand aan de Nieuwendijk voor een bedrag van bijna 18.000 gulden verbouwd, op zolder kwam een daglichtatelier naar voorbeeld van zijn grootste concurrent Wegner & Mottu uit de Olieslagerssteeg.

Gevel met putti

Op de nieuwe, rijk gedecoreerde voorgevel speelden putti (mollige kinderfiguurtjes, red.) met een platencamera en een fotoalbum en werd aan weerszijden een eerbetoon gebracht aan de fotopioniers Daguerre en Niépce.Het pand werd in aanwezigheid van de pers op 15 september 1887 feestelijk geopend.

De familie Greiner was zelf een maand eerder verhuisd naar Damrak 24, waar zoon Fidel Carl aan de slag ging in een tweede fotoatelier. Het bleek geen succes, de loop kwam er niet in. Na sluiting van het Damrak bracht Greiner rust in het familiebedrijf met de oprichting van een ‘Vennootschap tot Uitoefening der Photographie’.

Ongeneeslijke ziekte

Het gezin verhuisde op 5 april 1889 naar Nieuwer-Amstel. Daar openbaarde zich bij Greiner een ongeneeslijke ziekte. Op 15 maart 1890 werd de vennootschap ontbonden en nog geen twee weken later stierf Greiner op 56-jarige leeftijd.

Met zijn overlijden verdwenen ook veel van de deftige klanten. Fotoatelier A. Greiner werd tijdens de Eerste Wereldoorlog opgeheven, net als een tiental andere ateliers, waaronder Wegner & Mottu, wegens gebrek aan materialen.

Links: Visitekaartje van een onbekende dame (ca. 1880); rechts: man in satyrkostuum, mogelijk een operazanger of acteur. Beeld Stadsarchief Amsterdam