Niet iedereen zit te wachten op miljoenen voor veiligheid scholen

Een onderzoek van de politie nadat een 14-jarige jongen is neergestoken bij het Calvijn College. Beeld ANP

“Wij zijn een van die scholen die daarop hebben aangedrongen bij de gemeente,” zegt Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder van het lr. Lely Lyceum in Zuidoost. Hij, en alle overige onderwijsbestuurders in Zuidoost, hebben de burgemeester gevraagd om extra aandacht te besteden aan onder andere drugshandel, wapenincidenten, ronselen voor criminele groepen, seksueel overschrijdend gedrag en fysieke agressie en bedreiging.

Afstemming essentieel

Maar wel met de notie dat samenhang en afstemming met de politie, wijkagenten en straatcoaches essentieel is. Rijlaarsdam zag het niet zitten dat de politie scholen binnenvalt om kluisjes te controleren op wapens. Hij vindt dat je dat moet doen in samenspraak met scholen. “Wij kennen die kinderen goed, hebben een vertrouwensband met ze. Scholen zijn safe havens, en moeten dat blijven.”

Rijlaarsdam vindt het daarnaast goed dat de schokkende incidenten van de laatste tijd - een leerling van het IJburg College bedreigde een groep scholieren met een mes, een week later werd een leerling van het Calvijn College neergestoken - worden gezien als grootstedelijke problematiek. “De problemen in Zuidoost en Nieuw-West staan niet op zich. Het speelt in de hele stad. En daar moeten we iets tegen doen, want het is echt niet normaal meer.”

‘Aanpak niet nodig’

Alle van Steenis, bestuurder van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, zegt juist dat er twintig jaar geleden al vergelijkbare incidenten waren. “Het is niet iets van de laatste tijd. Daarom vind ik deze aanpak niet nodig. Ik ben geen wethouder, maar ik had andere prioriteiten gesteld.”

Hij vindt: als het over onderwijs gaat, gaat het over het pedagogische klimaat. En gaat het over veiligheid, gaat het over wat er op straat gebeurt. “En natuurlijk moeten we met elkaar het gesprek voeren wat er gebeurt op straat, op school en thuis bij de leerlingen. Maar dat doen we al. En die expertise om dat te verenigen, is al in huis. We volgen daar al heel lang allerlei trainingen voor.”

Verschuiving

Van Steenis heeft moeite met de verschuiving van een breed professionaliseringsaanbod naar een aanbod specifiek gericht op veiligheid. “Ik vind dat wij ons moeten richten op een veel breder pedagogisch klimaat dan enkel veiligheid. Veiligheid is van de burgemeester, onderwijs is van ons.”

Wat de gemeente nu van plan is, in een notendop: vaker jeugdcoaches en jongerenwerkers naar scholen sturen, of specialisten die zich bezighouden met de Top 400-aanpak van jonge veelplegers. Zij gaan docenten helpen bij het herkennen van gedragsproblemen bij scholieren. De docenten kunnen ook trainingen volgen, waarbij ze leren om te gaan met de straatcultuur die in Amsterdam veel scholen binnendringt.

‘Kwestie van lange adem’

Rijlaarsdam denkt dat die aanpak haar vruchten gaat afwerpen. “Al wordt het een kwestie van de lange adem. En het vinden van voldoende personeel is ook een punt.”

Ook Sander Jacobs, directeur van het Montessori Lyceum Oostpoort, vindt het belangrijk dat de gemeente scholen stimuleert om aan hun veiligheid te werken. “Toen ik hier in 2016 begon, was er meer onrust. Tussen hele grote groepen Syrische en Marokkaanse leerlingen, bijvoorbeeld. En ik heb ook eens meegemaakt dat een leerling zijn dure kleren moest uittrekken op straat. Daar verschenen beelden van op sociale media. Die jongen durfde daarna niet meer naar school, dat is verschrikkelijk. Die dingen gebeuren, dus het is goed dat daar nu extra geld en aandacht naartoe gaat.”

Niet handelingsverlegen

De laatste jaren speelt er weinig op zijn school. “We hebben camera’s laten plaatsen, ik denk dat dat het gevoel van veiligheid heeft verhoogd. En ik ben daarnaast eigenlijk heel tevreden hoe onze ouder-kindadviseurs ons ondersteunen bij leerlingen die het thuis moeilijk hebben. Daardoor kunnen we hen hulp bieden, en zijn we niet handelingsverlegen met problemen van leerlingen.”

Wat in het plan van de gemeente nog onbenoemd blijft, maar wel zou moeten gebeuren, zegt Menno van de Koppel, directeur van de Onderwijs Consumenten Organisatie, is dat scholen geweldsincidenten van leerlingen - zowel buiten als binnen de schoolmuren - geanonimiseerd met elkaar bespreken om te leren waar ze de leerling zijn ‘kwijtgeraakt’. “Het lijkt er nu op dat de scholen afhankelijk zijn van externe expertise, maar scholen zouden juist de informatie die ze hebben moeten gebruiken om met experts de puzzel te leggen.”