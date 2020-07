Niet Berlijn of Londen: elektronicamerk Miele opent kantoor op de Zuidas

De Amsterdamse Zuidas. Beeld ANP

Dat zegt projectleider Cindy Groenke tegen het Financieele Dagblad. Amsterdam is een voorloper op het gebied van technologie, stelt Groenke. Bovendien is de reistijd naar het hoofdkantoor van Miele in het Duitse Gütersloh relatief kort.

De hub zal zich gaan richten op de digitale marketing en sales van het concern, met een team dat uiteindelijk uit honderd mensen moet bestaan. Een gedeelte hiervan is al aangenomen en werkt vanwege het coronavirus voorlopig vanuit huis. Via haar website probeert Miele professionals van over de hele wereld aan te trekken om te solliciteren op de nog openstaande vacatures.

Amsterdam is een magneet voor techbedrijven uit binnen- en buitenland. Onder andere Netflix, Uber, Booking.com en Oracle streken neer in de techstad. Dat komt onder andere omdat de stad, vergeleken met bijvoorbeeld miljoenensteden met peperdure woningen als Londen en Parijs, aantrekkelijk is voor expats op het gebied van woonruimte en bereikbaarheid.