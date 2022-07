Niet alleen voor toeristen, ook Nederlanders bezoeken ‘toeristische’ snoepwinkels in Amsterdam

Snoepwinkels als Captain Candy, Kingdom of Sweets en Candy Pirates blijken ook onder Nederlanders populair. Beeld Getty Images

Een aantal jaar geleden namen Nutella­winkels het stadscentrum over; tegenwoordig lijkt er op elke hoek een snoepwinkel op te duiken. Van die zaken, met namen als Captain Candy, Kingdom of Sweets en Candy Pirates, wordt vaak gesteld dat zij niet in de stad zijn gevestigd voor de Amsterdammer – hoewel bedrijfsvoering, reclame en presentatie van de winkels niet specifiek gericht zijn op toeristen en dagjesmensen.

Verrassend genoeg worden dergelijke snoepwinkels echter door relatief veel Nederlanders bezocht, zo blijkt uit een analyse van gemeentelijk onderzoeksbureau OIS. Dat keek naar Master­Card- en Maestro­betalingen: iets minder dan de helft van die klanten is Nederlands, net iets meer dan de helft werd gedaan met een buitenlandse bankpas.

Monocultuur

Kanttekening: Visa- en cashbetalingen, populair bij onder anderen ­Engelse en Franse toeristen, zitten er niet bij. Hierdoor is er een reële kans dat het percentage toeristen in werkelijkheid hoger is. “De analyse is erg nuttig en geeft een goed beeld, ook al zijn contante betalingen, iDeal en andere kaartbetalingen niet meegenomen,” zegt wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad). Ook Nederlanders betalen volgens hem vaak in contanten.

De snoepwinkels zijn een doorn in het oog van veel Amsterdammers en het stadsbestuur: zij willen de binnenstad leefbaarder maken en vrezen voor een monocultuur van op toeristen gerichte winkels.

Mbarki zegt de ontwikkeling van snoepwinkels ‘goed in de gaten’ te blijven houden. “Duidelijk wordt dat in snoepwinkels buitenlandse en binnenlandse kaarthouders komen, in tegenstelling tot souvenirwinkels, waar nauwelijks Nederlanders komen.”

Divers aanbod

Uit de analyse van OIS blijkt inderdaad dat het aantal Nederlanders dat souvenirwinkels bezoekt zeer klein is. Het stadsbestuur kwam eind vorig jaar met een verrassende planologische ingreep om dergelijke winkels uit het straatbeeld te weren: de gemeente schrapte toen de toeristische of horecabestemming van 165 panden in de binnenstad. De vraag is nu of dit ook niet moet gebeuren bij snoepwinkels.

Mbarki oordeelt dat dergelijke winkels niet bijdragen aan een ‘divers en aantrekkelijk’ aanbod, maar geeft aan dat het stadsbestuur zich aan ‘de spelregels’ moet houden. “Wij hebben een juridisch beleidskader als het gaat om het winkelaanbod en we ­toetsen de winkels. Daarmee vangen we veel af, zoals toeristenwinkels, eetwinkels en minisupermarkten. Daar zitten ook beperkingen aan.”

Het college komt eind dit jaar met een visie op de bezoekerseconomie. Hierin zal worden uitgestippeld welke winkels de stad wil aantrekken en of snoepwinkels hierbij horen. Duidelijk moet ook worden of de gemeente stappen zal ondernemen in het weren van snoepwinkels.

Belastingontduiking

Amsterdam is niet de enige stad die te maken heeft met een influx van snoepwinkels. Onder meer in Londen maken bestuurders zich zorgen. Zo staan bij het snoepgoed vaak geen prijzen aangegeven, waardoor klanten tijdens het betalen worden verrast door hoge bedragen. De grootste zorg daar is echter vermeende belastingontduiking: Londen doet momenteel onderzoek bij dertig zaken in Oxford Street en deed bij drie winkels een inval.

De gemeente Amsterdam doet met regelmaat onderzoek naar risico’s voor ondermijning. Het is niet bekend of dit ook is gedaan naar snoepwinkels in Amsterdam.