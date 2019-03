Niet alleen muskusrat gevangen in het Amsterdamse Bos

Plotseling was hij voorbij, de ontspannen wandeling van Sandra van de Werd begin deze maand in het Amsterdamse Bos. Haar Mechelse herder, die verkoeling zocht in een sloot, kwam met haar poot in een wildklem. "Ik zag haar spartelen in de sloot. Ze was aan het verdrinken," zegt Van de Werd.



Ze trok direct haar schoenen uit om het water in te gaan. Het lukte de hond uiteindelijk zelf op de kant te klimmen, waar ze hulpeloos bleef liggen met haar beklemde poot.