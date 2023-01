Niet alleen e-bikes van VanMoof kampen met problemen: ‘Regen en elektronica gaan niet samen’

E-bikes van VanMoof kampen vaak met gebreken, maar ook andere merken hebben problemen: onderdelen zijn schaars, reparaties duren langer en vereisen specialistische kennis. ‘Een Sparta kun je tenminste op meerdere plekken laten maken.’

“Mensen rijden veel harder met elektrische fietsen en daardoor slijten bijvoorbeeld de remmen veel sneller,” zegt Jimmy, fietsenmaker bij Het ZwarteFietsenplan in de Czaar Peterstraat, die net als andere fietsenmakers liever geen achternaam geeft. “Net zoals je een scooter vaker moet langsbrengen voor onderhoud, zou dat met een e-bike ook moeten. Veel mensen fietsen te lang door met een mankement. Uiteindelijk ben je dan zelf de klos.”

“Een VanMoof is net een Apple,” zegt Nicola van de Stadsfiets aan de Ceintuurbaan. “Zelfs als je een minuscuul stangetje bij het spatbord wil vervangen, moet dat stangetje van VanMoof zijn.” Volgens hem zijn ook de fietsen van Cowboy of de grote fatbikes lastig te repareren, omdat het moeilijk is om aan onderdelen te komen. Daarbij heb je als fietsenmaker specialistische kennis nodig, én speciaal gereedschap. “Gazelle, Batavus, Cortina en andere grote merken gebruiken veel meer universele onderdelen. Bij de e-bikes alles zit binnenin het frame, dus je moet de fiets goed kennen om eraan te gaan klussen.”

Motoren

Het verklaart waarom veel fietsenmakers niet staan te trappelen om de populaire fietsen te repareren. En het is een groot verschil tussen nieuwe merken als VanMoof en Cowboy en traditionele merken als Sparta en Koga. Elke fiets of e-bike heeft onderhoud nodig, maar een Sparta kun je op meerdere plekken laten maken, of je nou in Groningen of in Amsterdam bent. Dat gaat niet op voor VanMoof en Cowboy. In tegenstelling tot andere merken produceren zij daarbij hun eigen motoren, maar informatie delen over de motoren doet VanMoof niet. Het repareren is daardoor extra lastig.

Dat betekent niet dat de elektrische fietsen van traditionele merken nooit problemen hebben. En ook voor die fietsen moet een fietsenmaker kennis hebben van motoren van bijvoorbeeld Bosch, Yamaha of Giant. “Dat gaat om expertise”, zegt Heiting van het Zwarte Fietsenplan aan de Lijnbaansgracht. “Daarnaast kunnen reparaties langer duren, doordat reparateurs afhankelijk zijn van de fabrikant.”

Vocht

Over het algemeen geldt: hoe meer onderdelen, hoe sneller er iets kapot gaat, aldus Heiting. Dat is niet een probleem bij alleen de fietsen van VanMoof. Marcus van Fietsenwinkel.nl noemt nog een veel voorkomende stoorzender in het systeem van alle e-bikes: regen. “Vocht en elektronica gaan nooit goed samen. De afgelopen weken heeft het veel geregend en dan gaat het mis.”

Veel e-bikes beschikken bijvoorbeeld over displays of bedieningspanelen die niet volledig waterdicht zijn, waardoor die niet werken. “Dat zie je bijvoorbeeld bij Bird-bikes,” vertelt Marcus. “Die moeten dan worden vervangen. Dat valt vaak onder de garantie, zolang je zelf maatregelen neemt om je display te beschermen, met bijvoorbeeld een hoesje.”

Volgens Edwin van Klaver Tweewielers zouden e-bikes daarom ook af en toe binnen moeten staan. “Dat vindt je telefoon ook fijner.”