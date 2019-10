Niet alle winkeliers in Wallengebied houden zich aan alcoholverbod

Chelsea fans op de Wallen Beeld Jakob Van Vliet

De drankschappen in de Albert Heijn op de Nieuwmarkt zijn leeggehaald. Bezoekers kunnen alleen de alcoholvrije bieren en wijnen nog in hun mandje leggen. Volgens de manager van dit filiaal is het weghalen van alcohol uit de schappen de beste optie om gedoe te voorkomen. “Ik wil ook niet dat mijn caissières constant ruzie krijgen aan de kassa.”

Supporters van Chelsea hebben zich deze middag verzameld voor Susie’s Saloon op de Oudezijds Voorburgwal. Met een man of 150 staan ze op straat Chelsea-leuzen te zingen en bier te drinken. Wanneer een bewoner van het pand boven het café op een gegeven moment zijn Ajax-sjaal uit het raam boven de menigte durft te zwaaien, krijgt hij een hoop plastic bekers met bier naar zijn hoofd. Verder hangt er geen vervelende sfeer.

De meeste toeristenwinkels, tabakszaken en slijterijen houden zich aan het verkoopverbod. Slijterij Iris Drinks aan de Kloveniersburgwal is tijdens het verbod gesloten. Sharbel Hanna werkt in een klein supermarktje op de Oudezijds Voorburgwal. “Ik vind het een rare regel, want als ze geen drank bij mij kunnen krijgen, halen ze het wel aan de overkant van de straat.”

De winkel waar hij werkt, ligt net binnen de grens van het gebied waar je geen alcohol meer mag verkopen. Daarbuiten zijn diverse supermarkten waar wel drank mag worden verkocht.

Soepele omgang

Niet elke zaak houdt zich aan de regels. In een tabakswinkel aan dezelfde straat rekent een Britse toerist een sixpack Heineken af aan de kassa. Op de vraag of de verkoper bekend is met het opgelegde verbod, zegt hij dat ze dat niet al te serieus nemen.

De politie lijkt het ook niet heel nauw te nemen met de geldende regels. In het Wallengebied geldt altijd een alcoholverbod op straat, maar op dit moment loopt de ene na de andere supporter langs grote groepen agenten met een biertje in hun hand. “Op sommige dagen gaan we wat soepeler met de regels om, het verloopt nu nog goed en is gewoon gezellig”, aldus een agent in de Doelenstraat.

Het lijkt er niet op dat de Chelsea-supporters van plan zijn de stad af te breken. Om alles veilig te laten verlopen, zegt een van de supporters dat ze zelfs de shirts van hun club thuis hebben gelaten. Hij heeft wel een Chelsea-speldje op z’n borst gepind. “Wij komen vandaag in vrede.”

Dat bewijzen ze ook als ruim 250 supporters om precies 17:00 uur door de politie met behulp van ME-busjes en paarden richting de metrohalte op de Nieuwmarkt worden geleid. Onder luid gezang volgen de Britten de orders van de agenten netjes op en vertrekken ze met de ondergrondse richting Zuidoost.