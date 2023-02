Niet alle partijen vinden dat afgetreden wethouder Rijxman vervangen hoeft te worden

De presentatie van het Amsterdamse college, eind mei 2022. Vlnr Sofyan Mbarki, Touria Meliani, Hester van Buren, Rutger Groot Wassink, Marjolein Moorman, Reinier van Dantzig, Shula Rijxman, Melanie van der Horst en Zita Pels. Beeld Jakob van Vliet

Burgemeester Femke Halsema noemde het vertrek van Rijxman jammer, maar zei dat Rijxman moed had om te erkennen dat de rol haar niet paste. De burgemeester hintte er ook op dat Amsterdam binnenkort een nieuwe wethouder kan verwelkomen die onder meer over de zorgportefeuille gaat. De komende periode zullen de acht overgebleven wethouders de taken overnemen.

Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad werd gekozen voor negen wethouders in plaats van acht. Op die manier kregen PvdA, GroenLinks en D66 alle drie afgevaardigden.

Niet wegmoffelen

Reinier van Dantzig, wethouder en partijleider van D66 in Amsterdam, erkent op zoek te gaan naar een nieuwe bewindspersoon. “We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een volgende persoon. D66 heeft hier goede procedures voor.” Hij voert deze onderhandelingen samen met Marjolein Moorman (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks). Zij verwijzen allebei naar het statement van Halsema, waarmee zij de komst van een nieuwe wethouder ook lijken te ondersteunen.

Terwijl coalitiepartijen ervan uitgaan dat er een vervangende wethouder komt, willen JA21 en SP die discussie nog wel aangaan. Zij zeggen dat negen wethouders wel erg veel zijn. Remine Alberts (SP) hoopt in elk geval dat zorg niet weggemoffeld gaat worden op het bordje van een andere wethouders. “Binnen de zorg heeft dit college grote bezuinigingen aangekondigd. Het onderwerp is veel te belangrijk.”

‘Enige juiste keuze’

De fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, Claire Martens (VVD), zegt verbaasd te zijn door het plotse vertrek. “In het interview met Het Parool van december stond ook een stukje zelfreflectie. Daaruit lazen wij dat ze wilde doorgroeien en doorgaan als wethouder, ondanks dat we zagen dat ze niet lekker op haar plek zat.”

Martens wijst erop dat het vertrek twee kanten heeft. “Enerzijds is het niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Ze komt en ze gaat weer. Anderzijds is het de makkelijkste optie om te blijven zitten, maar dat is niet in het belang van de stad. Zelfreflectie is niet iedereen gegund, dus liever deze zelfreflectie dan iemand die het niet goed deed.”

Als enige partij was JA21 bij monde van Annabel Nanninga al langer publiekelijk kritisch op Rijxmans aanstelling vanwege haar NPO-verleden. Haar opstappen noemt Nanninga dan ook ‘de enige juiste keuze’.