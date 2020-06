Niet alle marktkooplieden kunnen nog op de markt terecht: ‘Wij horen er gewoon bij’

Op de Lindengracht kunnen kramen nog maar aan één kant staan, dus niet meer tegenover elkaar. Beeld Dingena Mol

Hoewel sinds 2 juni alle producten weer op de straatmarkten verkocht mogen worden, missen vaste klanten soms nog wel wat kramen. “We staan er altijd. Als het buiten vier graden vriest, of als het bloedheet is, maar nu is er geen plek voor ons,” zegt Effie Halkidis, die tot het uitbreken van de coronacrisis acht jaar elke zaterdag Griekse producten verkocht op de Lindengrachtmarkt in de Jordaan. Ze wordt overspoeld met berichtjes van haar vaste klanten, met de vraag waar ze is en wat er aan de hand is.

Door de coronamaatregelen kunnen niet alle standhouders meer op de markt terecht, zegt een woordvoerder van de gemeente. “En dat is heel spijtig.” Marktbezoekers moeten op straat 1,5 meter afstand kunnen houden, dus voor elke Amsterdamse markt geldt dat de hoeveelheid marktkramen afhangt van de beschikbare ruimte. Wie zijn kraam wel of niet mag neerzetten, wordt besproken met vertegenwoordigers van de markt. “De situatie blijft ingewikkeld, er is niet één blauwdruk.”

140 kilo feta

Op de Lindengrachtmarkt kunnen kramen nog maar aan één kant staan, dus niet meer tegenover elkaar. Er is een deel van de Westerstraat beschikbaar gemaakt, waardoor er wel plek is voor ­alle váste standhouders, maar de zogenoemde sollicitanten – marktkooplui die wachten tot er een plek van een vaste plaatshouder vrijkomt – , onder wie Haldikis, hebben dat ­geluk niet. Zij vallen buiten de boot en moeten hopen op een incidentele vrije plek.

Ook op de markt in de Westerstraat, op de Noordermarkt op maandag en de antiekmarkt op de Nieuwmarkt kennen ze dit probleem, zegt Evelyn Bethume van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

Haldikis houdt het met kortetermijnoplossingen misschien nog een maand vol, maar daarna weet ze niet wat ze moet doen. “Het is mijn ­levensonderhoud, mijn inkomen. Anderen hebben thuis kinderen waar ze voor moeten zorgen of hebben fors geïnvesteerd in hun marktkraam. Dat is stressvol.”

En dat terwijl er wel klanten zijn. “Ik heb net 140 kilo feta van Limnos binnen en ik ken genoeg mensen die het willen kopen, maar een plek om het te verkopen heb ik niet.”

“Ik voel me een beetje in mijn kuif gepikt,” zegt Theo Hagendoorn, die al tien jaar met lokaal ­geteelde groenten op de Lindengrachtmarkt staat. Hij kreeg te horen dat er voorlopig geen plek voor hem is. “We staan daar elf maanden per jaar en vormen met z’n allen de markt. We horen er gewoon bij.”

Auto’s weghalen

Halkidis begrijpt wel dat het ingewikkeld is, ‘maar we zouden er allemaal ons geld moeten kunnen verdienen, niet slechts een selectie’.

De marktkooplieden denken dat er best op­lossingen voor dit probleem zijn. De auto’s van de parkeerplekken weghalen, bijvoorbeeld, zorgt volgens Hagendoorn voor de verplichte zes meter tussen de kramen tegenover elkaar.

Of het inschikken van andere kramen, zoals op de biologische Noordermarkt, waar de bakkers met meerdere kramen er één kunnen in­leveren.

Bethume denkt er net zo over. “De CVAH vindt dat er naar een oplossing moet worden ­gezocht voor alle ondernemers. Denk aan het gebied verruimen of een samenwerking met de horeca die vaak veel ruimte inneemt. Die kan bijvoorbeeld de antiekmarkt, die maar één dag per week staat, best wat meer tegemoet­komen.”

Onduidelijk is hoelang de marktkramen nog zo ver uit elkaar moeten staan, laat de gemeente weten. In elk geval zolang mensen op straat nog anderhalve meter afstand moeten houden.